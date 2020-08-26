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citymilano.com предоставляет бесплатно всем компаниям или фрилансерам, которые решат присоединиться к нам, канал с высокой видимостью, чтобы озвучить ваши новости.

1. УСЛУГА

Услуга по рассылке пресс-релизов и различных текстов полностью бесплатна. Citymilano.com делает его доступным как инструмент «как есть», которым компании будут управлять независимо по собственной инициативе. Citymilano.com – официальный сайт, созданный для поддержки сервиса. – Пресс-релизы, отправленные зарегистрированными пользователями и принятые редакцией, будут опубликованы на официальном сайте службы Comunicati-Stampa.net, на сайте Freeonline и в сети партнерских сайтов, которые будут регулярно интегрироваться без предварительного уведомления. – Citymilano.com ведет архив зарегистрированных пользователей, чтобы предлагать саму услугу. Подписка на официальный информационный бюллетень также является неотъемлемой частью услуги, отправляемой в виде информационного бюллетеня, с которым мы будем отправлять информацию о самой услуге, но который также может содержать рекламные сообщения. Citymilano.com также оставляет за собой право отправлять рекламные электронные письма, касающиеся услуги, ее компании или ее партнеров, тем, кто использует бесплатную услугу на месте. – Citymilano.com оставляет за собой право публиковать полученные пресс-релизы, а также на самом сайте, на других партнерских сайтах (или в других средствах массовой информации, таких как журналы, информационные бюллетени и т. Д.), Выбранных самой редакцией, которые дополняют предложение, улучшая видимость коммуникаций, что является основной целью пресс-релиза. Авторы пресс-релизов не будут уведомлены о публикации их текстов на партнерских сайтах, при этом подразумевается, что авторство работы останется без изменений и будет явно указано. Они не будут уведомлены об интеграции новых партнерских сайтов, на которых будут размещаться пресс-релизы. В их обязанности входит узнать, если они сочтут это целесообразным, на каких партнерских сайтах в настоящее время находятся, просмотрев соответствующий список, который, однако, не гарантирует полноты и обновления данных. – Все тексты, опубликованные пользователями, будут по умолчанию выпущены под лицензией Creative Commons, если пользователь желает выпустить их под другой лицензией, он должен быть обязан изменить их через соответствующую систему внутри формы публикации каждого отдельного текста. . Если это не так, он формализует заявку на вышеупомянутую лицензию.

ДАННЫЕ

– Пользователи, компании или фрилансеры регистрируются с помощью метода двойного согласия, как того требует действующий закон о конфиденциальности. Благодаря этому методу никто не может запросить регистрацию для службы, используя ваш адрес электронной почты, поскольку требуется явное подтверждение от владельца. – Некоторые данные, предоставленные пользователем во время регистрации, будут заполнены в общедоступной форме, как более четко объяснено в пункте 4. Эти общедоступные данные четко указаны во время регистрации. Данные, запрошенные во время регистрации, необходимы для предоставления самой услуги, при отсутствии правильных или неполных данных учетная запись не будет доступна для публикации. – Во время регистрации пользователя, помимо данных, предоставленных пользователем путем заполнения соответствующей формы, также сохраняются IP-адрес и точная дата. Эти данные, при необходимости в сочетании с данными, предоставленными пользователем, могут использоваться в случае злоупотреблений или юридических споров для отслеживания автора и, следовательно, ответственного за публикацию, учетную запись или созданное злоупотребление.

ОБЯЗАННОСТЬ’

– Citymilano.com (ни компания-владелец, ни какие-либо партнеры) не несет ответственности за то, что будет опубликовано зарегистрированными пользователями, а также за ущерб, который такие материалы могут прямо или косвенно причинить людям, вещам или компаниям. – Citymilano.com не проверяет правдивость информации, опубликованной компаниями в их пресс-релизах, за исключением проверки формы публикации, поэтому запрашивает возможность воспользоваться правом утверждения. Таким образом, процедура будет утверждать не то, что содержится в тексте пресс-релиза, а только форму публикации, чтобы она соответствовала требованиям системы публикации. Следовательно, все, что может быть частью содержания пресс-релиза, будет нести ответственность тех, кто получил аккредитацию для прессы, или тех, кто выступает в качестве авторов текста и владельцев счетов.

ПУБЛИКАЦИЯ

– Citymilano.com не гарантирует публикацию всех пресс-релизов, предлагаемых зарегистрированными пользователями; по неоспоримым причинам он может решить удалить пресс-релиз или не публиковать его. Однако это действие будет иметь место только в том случае, если редакция сочтет это неизбежным (по уважительным причинам). G