Nel mondo 34.018 persone sono morte di Covid-19. I casi confermati sono 723.700 e i guariti 152.032. E’ l’ultimo aggiornamento del database della Johns Hopkins University che mette insieme dati dell’Oms e delle autorità locali. In testa per numero di contagi sono ora nettamente gli Stati Uniti che registrano oltre 143 mila casi, un quinto della cifra globale. Seguono l’Italia (97.689), che oggi rischia di superare la soglia dei 100 mila, e la Cina con 82.152 che potrebbe essere raggiunta dalla Spagna (80.110). L’Italia mantiene il luttuoso primato dei decessi con 10.779 vittime, seguono Spagna (6.803) e Cina (3.308). Oltre di 85.000 casi in Spagna, più della Cina La Spagna ha superato la Cina per numero di casi confermati di coronavirus: è quanto emerge dal quadro aggiornato reso noto dal governo di Madrid ,secondo quanto riporta il quotidiano El Pais. I contagi in Spagna sono ora 85.195 contro gli 82.156 della Cina (fonte John Hopkins University).

Il Paese sale così al terzo posto della classifica mondiale dei contagi dopo gli Stati Uniti e l’Italia.Sempre in Spagna, i morti hanno raggiunto quota 7.340, mentre le persone guarite sono 16.780. Madrid ha approvatolo stop a tutte le attività non essenziali, a partire da oggi e fino al 9 aprile, come annunciato dal premier Pedro Sanchez. 2.600 contagiati in Francia In Francia i contagi hanno superato i 40.000 e i morti sono oltre 2.600. Due pazienti francesi sono stati evacuati da Strasburgo verso l’ospedale di Ulm, in Germania, con un aereo militare tedesco portando a oltre 80 i malati francesi ricoverati in Lussemburgo, Germania e Svizzera e alleggerendo il sovraffollamento delle strutture sanitarie alsaziane, tra le più colpite dall’emergenza. “La Germania ci offre letti in più” oltre ad aver fornito alla Francia respiratori”, ha ringraziato la ministra per gli Affari europei, Amelie de Montchalin, che ha colto l’occasione di un’intervista alla radioFrance Inter per richiamare la necessità della solidarietà europea in questa fase. Ogni mese di confinamento costa al Pil francese 3 punti, ha detto il ministro dell’Economia Bruno Le Maire durante un’intervista a BfmTv. “Ho da tempo rivisto la stima di una flessione del Pil dell’1% (indicata all’inizio della crisi, ndr), abbiamo preso da tempo le misure di questa crisi e lavoriamo a una risposta europea”, ha detto il ministro. In Germania 62mila casi con più di 500 morti La situazione si aggrava anche in Germania dove si contano 62.435 casi e 541 morti.

In un’intervista alla Frankfurter Allgemeine am Sonntag, il presidente del Koch Institut, Lothar Wieler, non ha escluso che la Germania possa vivere in futuro una situazione come quella italiana e che si arrivi all’impossibilità di curare tutti. GB, quasi 20mila contagiati Sale a 19.784 con 1.228 decessi, il totale diagnosticato dei contagi da coronavirus nel Regno Unito, concentrati soprattutto in Inghilterra e a Londra Jenny Harries, vice Medical officer della Gran Bretagna ha detto che la vita non tornerà alla normalità prima di almeno sei mesi. Harries ha detto che le attuali misure di chiusure e confinamento saranno riesaminate fra tre settimane, ma ha avvertito che se venissero tolte troppo presto l’epidemia riprenderebbe forza. Belgio, vittime salgono a 513, 11.899 i contagi Salgono a 513 i decessi e 11.899 i contagi dell’epidemia di coronavirus in Belgio. Il centro di crisi federale ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 82 nuovi decessi e 1.063 casi positivi al virus. “Il numero dei ricoveri aumenta e continuerà a farlo, man egli ultimi giorni constatiamo una diminuzione dell’intensità dell’epidemia. Non siamo al picco, ma a un punto di flessione :la forza dell’epidemia comincia a diminuire grazie ai nostri sforzi, che per questo è importante mantenere”, hanno detto i portavoce delle autorità federali parlando di “segnale incoraggiante”.

Per il momento, il sistema sanitario nazionale sta reggendo l’impatto con la crisi sanitaria, anche se in due province è stato attivato il piano di ripartizione dei pazienti per alleggerire la pressione su alcuni ospedali. Rispetto alla capacità totale di letti in terapia intensiva,attualmente è occupato il 53%. Oggi sono 4.524 i ricoverati Covid-19 (+536), di cui 927 in terapia intensiva (+60 nelle ultime 24 ore) e 696 necessitano di assistenza respiratoria(+40). Da domenica sono guarite altre 168 persone, per un totale di 1.527 dall’inizio dell’epidemia. Olanda, 11.750 positivi, 864 morti in totale In Olanda nelle ultime 24 ore sono morte 93 persone per il Covid-19, mentre si sono registrati 884 nuovi casi di persone positive.

E’ l’ultimo bilancio aggiornato delle autorità sanitarie del paese che riferiscono un totale di 864 decessi e di 11.750 positivi. Da ieri 507 persone sono state ricoverate in ospedale per unt otale di 3.990. In Croazia 790 contagi e sei decessi Altri 77 casi in ultime 24 ore In Croazia fino ad oggi sono sei le persone decedute per conseguenze del coronavirus, mentre il numero dei contagiati ha raggiunto 790. Lo ha riferito l’Unità di crisi del ministero della Sanità. Rispetto a ieri il numero dei positivi è salito di 77 unità, e la crescita, secondo gli esperti, è ancora contenuta, a ritmo lineare e non geometrico. Le persone decedute erano anziane o con altre malattie serie e croniche. Sono 27 i malati che necessitano dell’aiuto della respirazione artificiale. Sottolineando che è molto difficile fare stime concrete, il capo dell’Istituto per la salute pubblica e vice-presidente dell’Unità di crisi, Krunislav Capak, ha detto di credere come esperto che le misure restrittive potrebbero rimanere in vigore fino all’inizio di giugno. Il Paese è in quarantena quasi totale da due settimane.

È permesso uscire in gruppi di massimo cinque persone che devono tenere la distanza di un metro. Sono chiuse tutte le attività non essenziali ed è proibito lasciare il comune di residenza se non con permesso speciale per ragioni di lavoro o mediche. Il ministro degli Interni ha detto che non si pensa alla proclamazione dello stato di emergenza né all’introduzione di un coprifuoco. Parlamento ungherese dà pieni poteri al premier Orban per combattere virus Il Parlamento ungherese ha votato i pieni poteri per il premier Viktor Orban per combattere il coronavirus. Nei termini della legge, Orban, senza limitazione di tempo, può governare sulla base di decreti, chiudere il Parlamento, cambiare o sospendere leggi esistenti e ha la facoltà di bloccare le elezioni. Spetta a lui determinare quando finirà lo stato di emergenza. Inoltre, chi diramerà “false notizie” rischierà da 1 a 5 anni di carcere. Hanno votato a favore i deputati di Fidesz ed alcuni dell’estrema destra.