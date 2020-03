La corsa alle armi che si è verificata negli Usa non è l’istinto riflesso da cow boy che hanno gli yankee, ma nasconde qualcosa di molto più complesso e profondo: si salva chi è in grado di salvarsi, chi riuscirà ad avere il merito di salvarsi

TUTTA la ricchezza accumulata, il flusso continuo degli investimenti miliardari che si muove anche a notte fonda; tutti i ricercatori accorsi da ogni parte del mondo; tutto il suo sapere, il suo potere, le sue statistiche, i suoi algoritmi; tutta la massa di danaro che movimenta Wall Street ogni anno: 30.1 trilioni di dollari; tutto questo non è servito a salvare New York dalla pandemia.

Perché il denaro – e il potere d’acquisto e di decisione che ne conseguono – non è a disposizione di tutti né strumento per tutti, e quindi diventa un’arma spuntata quando bisogna affrontare un problema che non prevede che ci si possa salvare da soli.

New York è il capitalismo contemporaneo, nel suo aspetto più creativo della ricerca senza sosta di idee nuove, nella sua vocazione volitiva e geniale ad accogliere l’innovazione prima che possano maturare le condizioni per realizzarla: la Silicon Valley non avrebbe mosso un passo senza i capitali di New York, qui c’è l’ossigeno che ha permesso alle più grandi corporation del mondo di esistere.

L’unico valore

Ogni parte di New York coincide con il capitalismo contemporaneo, anche il suo volto più feroce, ricattatore, come le regole della finanza, per cui speculazione e spietatezza sono l’unico valore: la vittoria del miglior prodotto e del peggior comportamento. New York è Trump, il presidente il cui nonno Frederick (morto di Influenza Spagnola nel 1918) aveva fatto una fortuna durante la corsa all’oro nel Klondike, fornendo ai minatori servizi non sempre legali e mettendo in piedi attività illecite insieme a mafiosi; il cui padre Fred aveva come socio Willie Tomasello, un uomo in affari con le famiglie Gambino e Genovese; e che si è servito di un pregiudicato legato a Cosa Nostra americana, John Cody, per gestire i suoi cantieri edili.