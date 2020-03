Dobbiamo restare a casa per salvaguardare noi stessi e gli altri. Senza se e senza ma, per il bene di tutti.

La permanenza forzata in casa ha senza dubbio scardinato la nostra quotidianità, obbligandoci a rielaborare il nostro stile di vita e la maniera di gestire il tempo. Lo stato d’emergenza in cui viviamo da settimane ha alimentato le nostre ansie e messo a nudo le nostre debolezze. Ci sentiamo tutti vulnerabili e scoraggiati. Così ci ritroviamo a ciondolare dal letto al divano, in un triste andirivieni a testa bassa. Magari avvolti in un vecchio pigiama sgualcito.

Così non va. Dobbiamo reagire.

Abbiamo intervistato – telefonicamente, sia chiaro! – Sonia Sangiorgio, lookmaker e consulente di bellezza da quasi trent’anni.

“Tutto il mondo è coinvolto nella battaglia contro il coronavirus” – così esordisce Sonia, cercando comunque di lanciare un messaggio di speranza – “In questo momento buio, solo l’amore ci potrà salvare: l’amore per noi stessi, l’amore per i nostri cari, l’amore per la vita. È per amore che dobbiamo restare a casa, rispettando le regole. Pensiamo a questo periodo come una sorta di letargo dopo il quale esploderà la primavera. Una primavera di bellezza, luce, colori.”

Sonia, cosa può fare una donna per non dimenticarsi di se stessa pur restando a casa in questo periodo così difficile per tutti?

Dobbiamo far tesoro del tempo che abbiamo a disposizione, magari sfruttandolo per coltivare passioni e interessi personali finora trascurati. Possiamo leggere, cucinare, guardare film, dipingere o anche avventurarci in nuovi hobby. Molti, come me, sono lontani dagli affetti più cari. Questo rende l’isolamento domestico ancora più triste. Possiamo allora ritrovare un briciolo di forza ed entusiasmo provando a reinventarci da casa, mettendo a frutto nuove idee e iniziative.

Sonia, raccontaci la tua esperienza… Come stai impiegando il tuo tempo?

Lo sto sfruttando per lanciare un nuovo progetto, spinta dal desiderio di dare il mio piccolo contributo portando un po’ di colore a tutte le donne che in questo momento sono a casa come me, imprigionate in una grigia monotonia. Carissime amiche, anche se non possiamo andare dal parrucchiere o dall’estetista, è ASSOLUTAMENTE VIETATO TRASCURARSI!

Ecco perché ho creato il primo corso online gratuito per IMPARARE A TRUCCARSI DA SOLE… DA CASA!

Tutte noi possiamo imparare a prenderci cura di noi stesse per vederci ogni giorno più radiose. Basta veramente poco per individuare la nostra routine di bellezza e trasformarla in una buona abitudine.

Posiamo imparare a truccarci da sole

Certamente! Ma perché il trucco risulti ben fatto, ci vuole tecnica e metodo.

Per questo nasce “A LEZIONE DI TRUCCO con Sonia Sangiorgio lookmaker”! Un corso assolutamente gratuito, dedicato a tutte le donne che desiderano apprendere il metodo giusto per truccarsi da sole in modo semplice, veloce ed efficace.

Quanti segreti ci sono dietro un bel trucco?

Tanti… Il segreto di un buon trucco parte da una bella base viso su una buona pelle. Io consiglio sempre di iniziare a preparare la pelle con la crema viso, per poi applicare una leggera base colorata. Può trattarsi di una “cc” o di una “bb”, entrambe vanno bene per uniformare e illuminare l’incarnato. Basterà poi un tocco di fard, un pizzico di mascara e l’irrinunciabile rossetto o gloss del nostro “colore amico”. Così possiamo apparire sempre in ordine… anche a casa!

Dietro un bel trucco ci sono poche regole, ma tutte sono fondamentali!!!

Bastano pochi passaggi per sentirci belle e femminili sempre! Se poi siamo in quarantena con il nostro partner, valorizzandoci possiamo anche stuzzicare il desiderio…

Come si svilupperà online questo corso di auto-trucco di cui parli?

I social sono uno strumento di condivisione eccezionale e, soprattutto in questo momento, ci aiutano a sentirci meno soli. Ho creato un apposito gruppo su Facebook per mettere a disposizione di tutte le donne che lo desiderano alcuni preziosi consigli di bellezza. Basta cercare su Facebook il gruppo “A LEZIONE DI TRUCCO con Sonia Sangiorgio Lookmaker” e iscriversi per poter seguire da casa, gratuitamente, tutte le lezioni, che saranno 10. E chissà se poi deciderò di lanciare in futuro altre iniziative del genere, che ci fanno sentire un po’ più vicine e unite. Noi donne siamo incredibilmente forti. E unite lo siamo ancor di più! Vi aspetto online!

Luana Piazza

