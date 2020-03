Sono arrivati sul suolo statunitense – e più precisamente a Los Angeles – solo da pochi giorni, ma il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno già scatenato un putiferio su chi debba pagare i conti per la loro sicurezza. A dare il là alla polemica è stato domenica lo stesso presidente Usa, Donald Trump, con un tweet, nel quale chiariva senza mezzi termini che i Sussex «devono pagarsi la loro protezione», dopo che alcuni tabloid Oltremanica avevano insinuato che la coppia potesse chiedere agli Stati Uniti di mettere mano al portafoglio. «Sono un grande amico e ammiratore della Regina e del Regno Unito — ha cinguettato infatti Trump —. Era stato riferito che Harry e Meghan, che hanno lasciato il Regno, avrebbero abitato stabilmente in Canada. Ora hanno lasciato il Canada per gli Stati Uniti, tuttavia gli Stati Uniti non pagheranno per la loro sicurezza. Devono pagare loro!». Una presa di posizione netta e inequivocabile, che ha costretto i Sussex a chiarire di non volere l’aiuto di Trump per pagare le spese della loro protezione (che ammontano a 8 milioni di sterline l’anno, pari a 9 milioni di euro).

La risposta della coppia «Il duca e la duchessa di Sussex non hanno intenzione di chiedere al governo statunitense risorse per la loro sicurezza – ha fatto sapere un portavoce della coppia – . Sono stati presi accordi finanziati privatamente». Secondo alcune fonti di Palazzo, l’idea di Harry e Meghan era di puntare sulla protezione diplomatica dei Servizi Segreti Usa, ma l’uscita dalla famiglia reale (che verrà completata il 31 marzo) avrebbe tolto al principe lo status di «persona protetta a livello internazionale», liberando così il governo Usa dall’obbligo di provvedere alla sua sicurezza (pagando quindi anche i conti della stessa). Per aggirare l’ostacolo i Sussex avrebbero dovuto chiedere a Trump di fare un’eccezione, ma visti i rapporti non esattamente idilliaci (la Markle ha ripetutamente criticato il leader americano e la scelta di non avere esponenti politici al loro matrimonio sarebbe stata letta come una mossa per evitare di dover invitare Trump), non stupisce che il Presidente Usa non si senta così generoso nei confronti della coppia.