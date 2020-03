Arriveranno oggi pomeriggio i primi ospiti all’Hotel Michelangelo di Milano: saranno persone che devono fare il periodo di quarantena perché sospetti di avere il coronavirus e che non hanno spazi adatti per affrontare a casa loro l’isolamento. Il sindaco Giuseppe Sala, che questa mattina mentre si attendeva che arrivasse il via libera per l’arrivo dei pazienti ha fatto un sopralluogo nella struttura, nel suo video quotidiano da Palazzo Marino ha spiegato che l’albergo, aperto e operativo fino a prima della pandemia, “è stato preso come Comune, d’accordo con la proprietà, e ora lo gestiremo insieme a Regione e Prefettura per le quarantene. Immaginate una coppia magari di anziani, uno positivo l’altro negativo, hanno un unico bagno non si possono separare in casa e chi è positivo potrà venire qua. Oppure chi è in uscita da un ospedale, prima di tornare alla socialità normale”.

In un post sul proprio profilo Facebook, l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran ha spiegato che al progetto di riconversione dell’hotel Michelangelo “ci abbiamo lavorato duramente negli ultimi dieci giorni e oggi siamo in grado di partire con un progetto che, a detta degli esperti, affronta uno dei punti più critici di questa fase del coronavirus: evitare i contagi familiari”. L’assessore ha anche ricordato che le 300 stanze dell’albero sito a due passi dalla stazione Centrale sono state “ricovertite in una struttura di permanenza per la quarantena delle persone dimesse dagli ospedali ma che potrebbero infettare i conviventi, nonché del personale sanitario e delle forze dell’ordine che, vivendo in strutture collettive, non ha spazio per effettuare al meglio la quarantena”.

Come ha spiegato Maran, che ha lavorato al progetto insieme alla vice sindaco Anna Scavuzzo e all’assessore al Welfare Gabriele Rabaiotti, “vede il prezioso coinvolgimento della proprietà dell’Hotel, Gruppo Finleonardo (che ha messo a disposizione la struttura per il solo rimborso di alcune spese), di Ats, Asst e le azioni di coordinamento della Prefettura. I cittadini che saranno ospitati verranno seguiti da personale medico, anche grazie all’associazione dei medici volontari. Il Comune, come sapete, – ha chiarito Maran – non ha competenze sanitarie, ma parlando con gli esperti ci sembrava questo uno dei punti principali su cui lavorare quindi lo scorso week end abbiamo presentato a Prefettura, Regione e Protezione Civile questo progetto che è stato approvato e finanziato. Da oggi entrano i primi ospiti e capiremo anche se serviranno altri spazi, anche per questo stiamo predisponendo una call rivolta ad hotel e altre strutture per farci trovare pronti laddove le autorità sanitarie ritenessero necessario aumentare l’offerta”.