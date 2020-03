Il responsabile del dicastero degli Affari regionali aveva detto: “Nessuna Regione ce l’avrebbe fatta da sola. Sala: “Persa tenuta sul territorio”

“Avventate e inopportune”, così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, definisce le dichiarazioni del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. “Se l’autonomia è sussidiarietà è un conto, se l’autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è no, perché crolli. Nessuna Regione ce l’avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte”, ha detto Boccia intervistato da Maria Latella su Sky TG24. A proposito delle polemiche su mascherine e ventilatori, il ministro ha ricordato che l’organizzazione della Sanità è regionale, “ma se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le cose che erano nei depositi anche abbastanza modesti e piccoli sui territori”.

Coronavirus, Fontana attacca Boccia (che controreplica)

“Invito il ministro Boccia a fare il ragionamento inverso. Quale sarebbe la situazione nel Paese se le Regioni non avessero fatto fronte alla emergenza anche nella fase della sottovalutazione del rischio che ha attanagliato il Governo per giorni e giorni? – ha replicato Fontana – Basti pensare che in Lombardia abbiamo attivato quasi mille terapie intensive da destinare all’emergenza e stiamo lavorando a tutto campo anche per ciò che riguarda le altre necessità. Come ad esempio il reperimento di mascherine e di ventilatori. Mi fermo qui – ha aggiunto – perché in questo momento le energie vanno concentrate in altre più gravi direzioni. Trovo comunque avventate e inopportune, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, le affermazioni del ministro Boccia”.

Il ministro Boccia controreplica: “Dire che in questa fase di emergenza Covid-19 nessuno ce la fa da solo non è una critica alle Regioni ma è semplice realismo. Lo ribadisco, nessuno ce la fa da solo. Nemmeno noi. Siamo a Verona con gli operatori sanitari albanesi che da stasera saranno in corsia a Brescia. E gli diciamo grazie. Con le Regioni lavoriamo gomito a gomito e se siamo qui anche oggi è per aiutare chi ne ha più bisogno”. Boccia e Fontana hanno accolto all’aeroporto Catullo di Verona i 10 medici e i 20 infermieri provenienti dall’Albania per aiutare l’ospedale di Brescia ad affrontare l’emergenza coronavirus.

E non si è fatta attendere più di tanto la controreplica di Fontana: “Lanciare il sasso e togliere la mano non è mai bello. In questo momento, poi – ha sottolineato -, risulta inopportuno e pericoloso perché potrebbe ingenerare tensioni anche sociali di cui nessuno ha bisogno. Per evitare le polemiche, insomma, basta non innescarle ogni mattina”.

Coronavirus, Sala contro Fontana: “Persa tenuta sul territorio”

Polemico sul ruolo della Regione Lombardia è anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. “La sanità lombarda ha fatto una scelta diversa da quella di Veneto ed Emilia Romagna e ha privilegiato le grandi strutture ospedaliere e in particolare anche quelle private, si è persa la capacità di tenuta sul territorio del tessuto socio sanitario e in questo momento è un limite”, ha detto Sala a radio Rtl 102.5. “Io evito con grande attenzione qualunque tipo di discussione, di rischio di litigio con il mio collega Attilio Fontana e ci mancherebbe altro, la gente non ce lo perdonerebbe. Ma parlate con i medici di base e sentite cosa dicono, i consultori non ci sono più. Saremo in grado di metterci al tavolo e trovare la formula giusta per dei tempi cambiati?”.

Coronavirus, la replica di Fontana a Sala, stoccata sui pennarelli

“Il sindaco di Milano sa benissimo tutto quello che Regione Lombardia ha fatto in passato, fuori dall’emergenza, per rendere Milano e il nostro territorio un’eccellenza sanitaria internazionale, che anche lui ha sempre decantato e portato come modello di vanto. E sa bene – ha aggiunto il governatore – anche tutto quello che, spesso, troppo spesso, da soli, stiamo facendo per combattere questa guerra”. “Nel merito gli rammento che i consultori si occupano di tutt’altro e non certo di Coronavirus. Quanto ai medici di base forse non ha compreso bene cioòche dicono. Non avevano i presidi (mascherine, gel igienizzante) per proteggere se stessi e i malati, per questo non potevano effettuare le visite a domicilio. E non avevano i presidi perché il Governo non è stato finora in grado di fornirci la quantità sufficiente per assicurarli anche a loro. Ma da oggi, produciamo da soli 900.000 pezzi e la mancanza verrà risolta dalla Regione”, ha aggiunto. Poi la stoccata finale: “al sindaco Sala- chiedo dunque di riporre nell’astuccio dei pennarelli (necessarissimi, beninteso) a lui tanto cari in queste ore, le tinte forti o addirittura fosche, per usare colori più tenui e caldi. Il verde della speranza e il rosa del nuovo giorno”.