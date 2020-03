L’assessore: “Dobbiamo continuare tutti a combattere assieme, anche quando saremo usciti dall’emergenza dovremo probabilmente abituarci a modo di vivere diverso per evitare infezioni di ritorno come in Cina”

“Stiamo facendo grandi sforzi ma questa è una battaglia che o la vinciamo tutti insieme, nessuno escluso, oppure rischiamo di trovarci in ogni momento di fronte al baratro, ad un curva che continua a salire”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a Mattino Cinque, definendo “pazzesco” il fatto che ci siano ancora persone positive al Coronavirus che escono di casa, come emerso dai controlli delle forze dell’ordine. “Purtroppo non potremo allentare l’attenzione per molti mesi. Oggi bisogna continuare nell’azione determinata di stare in casa per evitare che il virus trovi un altro corpo da ‘mangiare’, da infettare, una volta che saremo riusciti a spegnerlo il rischio che ricominci è altissimo. Nessuno può chiamarsi fuori, dire lo fanno gli altri – ha esortato Gallera – ognuno di noi deve combattere questa battaglia”.

Coronavirus, rallentano contagi in Lombardia. Gallera: ‘Successo di tutti i cittadini che rimangono a casa’