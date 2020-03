Lo Stato c’è. Sappiamo che ci sono tante persone che soffrono, c’è chi addirittura ha difficoltà a comprare generi alimentari. Ho firmato Dpcm e giriamo 4,3 miliardi ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stasera in conferenza stampa.

Il governo corre ai ripari mentre cresce lo scontento e l’inquietudine nella popolazione, specie al Sud, per il protrarsi della quarantena, che sta azzerando i redditi di tantissime famiglie. Un fenomeno denunciato oggi anche da Papa Francesco.

“Nessuno sarà lasciato solo”, ha assicurato il premier. “Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile.

La ministra Catalfo e l’Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile, e se possibile anche prima”.

Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha detto che la nuova misura per i Comuni sarà operativa da domani.

“Sono giorni difficili. Nessuno deve essere lasciato solo. Rendiamo immediatemente disponibili risorse per i Comuni, per sostenere e aiutare le persone in difficoltà”. ha detto Gualtieri.

“Stiamo lavorando per rendere fruibile il prima possibile gli indennizzi e dal primo aprile con un click si potrà fare domanda e saranno erogati i 600 euro che vogliamo rafforzare e allargare. Non è tanto il momento di riformare strumenti ordinari ma di far fronte a una situazione straordinaria”, ha spiegato Gualtieri riferendosi al reddito di emergenza. “Il bonus sarà più rapido, più efficae e più universale per chi non usufruisce di una fonte di reddito”.

“L’Europa dimostri di essere all’altezza della storia”, ha aggiunto Conte, dopo le parole della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che aveva detto: “Non si lavora sui Coronabond”. “Le parole di Von der Leyen sono sbagliate, sia all’altezza della sfida” ha ribadito Gualtieri. “C’è uno choc simmetrico sull’economia, serve un Piano Marshall per la ricostruzione. L’Europa deve fare due cose: sostenere insieme ai Paesi lo sforzo straordinario economico collegato a questa emergenza e poi deve ripartire. Questa emergenza non è solo temporanea. Ha un costo immediato. Ma poi è necessario uno sforzo comune senza precedenti per rilanciare l’economia. L’Europa deve essere all’altezza di questa sfida e invito tutti anche la presidente della Commissione Ue di leggere il monito dell’ex presidente della Commissione Ue, Jacques Delors. La risposte deve essere di tutta l’Europa”.

“Non stiamo lavorando a una riforma fiscale” ha detto Gualtieri.

“Non abbiamo fatto una proposta alla Commissione, ma all’Eurogruppo per elaborarla. C’è un dibattito in corso. Mi batterò sino alla fine per una soluzione europea”, ha detto Giuseppe Conte.

Capitolo scuole. Conte ha detto che la sospensione delle attività didattiche proseguirà ragionevolmente: non c’è una prospettiva di tornare dopo il 3 aprile alle attività didattiche ordinarie. Quanto alla sospensione delle attività produttive non essenziali non sappiamo ancora, è ancora troppo presto. Dall’inizio della settimana inizieremo a lavorarci. Il governo ha adottato questa misura col massimo senso della responsabilità”.

ll presidente dell’Anci Antonio Decaro, in collegamento da Bari, ha detto che la priorità dei Comuni è di rispondere alle richieste dei cittadini. “Abbiamo messo in campo molte energie, dalle nostre poche risorse alle donazioni, con la rete di volontari portiamo generi alimentari e prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno. Le risorse saranno distribuite in base all’indice di povertà”.