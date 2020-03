Google e Parent Alphabet stanno cercando di aiutare le piccole imprese, le organizzazioni sanitarie e i governi a gestire la pandemia di COVID-19.

La società di Internet ha stanziato oltre 800 milioni di dollari per il sollievo del coronavirus , di cui circa i tre quarti (610 milioni di dollari) sono in forma di crediti pubblicitari di Google per le piccole e medie imprese e le organizzazioni governative, hanno annunciato venerdì il CEO di Alphabet e Google Sundar Pichai.

Inoltre, l’azienda sta lavorando con il fornitore Magid Glove & Safety per produrre maschere per gli operatori sanitari che combattono COVID-19, con l’obiettivo di fornire 2 milioni-3 milioni nelle prossime settimane alla Fondazione CDC, Pichai ha scritto in un post sul blog .

Si prevede che Google stesso avrà un grande successo a causa della crisi : per il 2020, le entrate nette totali dell’azienda dovrebbero essere di circa $ 127,5 miliardi, secondo un rapporto Cowen & Co. di questa settimana, in calo di $ 28,6 miliardi rispetto alla precedente stima di Cowen (un Calo del 18%).

Ma non commettere errori, Alphabet ha un sacco di soldi per aiutare con il sollievo del coronavirus , oltre a superare l’incombente recessione. La società ha registrato $ 119,7 miliardi in contanti e equivalenti sui suoi libri alla fine del 2019.