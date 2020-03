Ieri è diminuito seppure lievemente il numero dei nuovi contagiati in Lombardia. Complessivamente i positivi sono 37.298: sono aumentati di 2.409 persone in un giorno, mentre giovedì il numero dei nuovi positivi era arrivato a 2.543. In diminuzione anche i ricoveri: 456 i nuovi accessi nei reparti non di terapia intensiva per un totale di 11.137 persone in ospedale. Giovedì gli accessi erano stati 655. Ventinove i nuovi ricoverati in terapia intensiva. In aumento i decessi: 541 in più rispetto a giovedì. Dall’inizio dell’emergenza sono 5.402.

Mi piace: Mi piace Caricamento...