La “battaglia del pennarello”, come l’ha chiamata il sindaco di Milano Beppe Sala, è stata vinta. Le richieste e le petizioni online, ormai, si stavano moltiplicando: fateci comprare i colori e i quaderni per i nostri bambini, il messaggio. Un appello che il primo cittadino ha fatto proprio, chiedendo al prefetto e al governo centrale di permettere la vendita nei supermercati degli articoli di cancelleria, considerati beni non essenziali dall’ultimo decreto sul coronavirus. E la richiesta è stata accolta, con una precisazione che sarà inserita dal governo nelle cosiddette domande e risposte frequenti, che forniscono le interpretazioni alle regole.

La sua “battaglia” Beppe Sala l’ha lanciata parlando alla città nel video che, da quando è iniziata l’emergenza, registra da Palazzo Marino e posta sui social: “Vorrei dire alle mamme in ascolto che stamattina ho ufficialmente lanciato la battaglia del pennarello. In molte mi avete segnalato che non si trovano nei supermercati articoli di cartoleria fondamentali per far studiare i vostri ragazzi, perché non sono considerati articoli essenziali secondo il decreto del governo, ma lo sono”. Una necessità, sostengono le famiglie, per bambini e ragazzi costretti a casa, che di quei prodotti hanno bisogno per fare i compiti o anche solo per passare il tempo, disegnando. Da qui, la mossa: “Ne ho parlato con il prefetto e con il governo, speriamo che la risolvano in fretta e magari senza aspettare un Consiglio dei ministri”.

E così è stato. Poche ore dopo, il governo ha deciso di sbloccare questa possibilità. Lapertura verrà inserita nelle Faq (frequently asked questions) che accompagnano il decreto sulle chiusure delle attività. In questo caso si fa riferimento proprio ai gestori di supermercati. La domanda: “Posso consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, piante etc?”. La risposta: “Gli ipermercati, i supermercati, i discount di alimentati e gli altri esercizi non specializzati di alimentari vari individuati nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020 possono continuare a vendere anche prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate”.