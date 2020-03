Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori? In questo momento così difficile l’unica cosa che sono felice che siamo vivi..quello che ho fatto nella mia vita l’ho fatto con la mia testardaggine (chi mi conosce lo sa) e senza mai appoggiarmi a nessuno..

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Io L ‘amore l’ho trovato ,si chiama Davide é un ex modello famoso,lui ha avuto successo prima..È l’uomo che volevo al mio fianco perché oltre ad essere bello fuori perché per me è sempre stato importante l’aspetto esteriore è anche un uomo di grandi principi che ama la sua famiglia e la mia famiglia..

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare? Irina Shayk oltre ad essere bella mi ispira simpatia

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso? Avevo iniziato con alcune pubblicità ma come tutti oggi siamo fermi e spero che l’economia possa riprendere a vivere insieme a noi.

COME sei nella vita privata? Sono ipocondriaca non sopporto quando le persone usano le mie cose.. oggi come oggi chissà se ho ragione o torto..:-)

Cosa vorresti che le persone capissero di te? chi mi vede dal mio aspetto esteriore pensano di me come una pantera ma dentro di me sono una persona molto sensibile e malleabile ma ogni tanto come tutti divento furiosa..

Sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica? per piccoli accorgimenti si sono favorevole ma per la trasformazione di se stessi no assolutamente

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata? Ho avuto una bella infanzia mi ricordo che passava le domeniche dai miei nonni e stavo bene con loro e uno zio particolare che mi insegnava canto e pianoforte perché lui è stato un lirico famoso e con lui stavo bene mi divertivo.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili? si mio padre..

Un tuo sogno nel cassetto? Il sogno che non potrò più realizzare era quello di diventare un chirurgo estetico…