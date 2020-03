Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile sottolineando che Borrelli “attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale”, ma continuerà a lavorare da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l’unità di crisi.

L’entrata in vigore del nuovo decreto

Limitazioni o divieto di ingresso e di uscita dall’Italia. È questa una delle modifiche previste dall’ultima versione del decreto legge – pubblicato in Gazzetta ufficiale a mezzanotte e dunque a tutti gli effetti entrato in vigore da oggi – sulle restrizioni per il coronavirus. Nel testo si prevedono “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale”. Rispetto al testo approvato in Consiglio dei ministri compare l’accezione delle limitazioni e quindi non solo il divieto, ma la misura si estende anche ai confini nazionali. In seguito alle nuove disposizioni il capo della Polizia, Gabrielli, ha detto che cambierà ancora il modulo per l’autocertificazione.