Isola dei Famosi 2020 stop: Ilary Blasi senza programmi. E Alessia Marcuzzi…

Lo slittamento dell’Isola dei Famosi 2020 al prossimo anno – avrebbe dovuto partire ad aprile dopo la fine del Grande Fratello Vip 4 (il reality di Canale 5 è stato invece prolungato sino a fine aprile 2020 alla luce degli ascolti tv più che soddisfacenti per Mediaset) – lascia Ilary Blasi senza programmi nel breve periodo. Lady Totti – ex conduttrice proprio del Grande Fratello Vip (nelle prime tre edizioni), passato in questa edizione ad Alfonso Signorini – infatti sarebbe stata designata alla conduzione dell’Isola dei Famosi (prendendo il testimone da Alessia Marcuzzi). E invece nulla.

Tra l’altro Ilary Blasi aveva rinunciato alla conduzione del Summer Festival che andrà in onda la prossima estate su Canale 5, ceduto proprio ad Alessia Marcuzzi, pronta a riprendersi anche Temptation Island Vip dopo gli ottimi risultati della prima edizione, che in queste ore è tornata alla guida de Le Iene.

Colorado 2020, Belen torna con Paolo Ruffini

Chi sta per tornare in tv è Belen Rodriguez. La bellissima showgirl argentina sarà protagonista su Italia 1 a Colorado (la cui prima edizione risale nel 2003) e farà coppia ancora una volta con Paolo Ruffini. Belen è già impegnata sul set in queste settimana, come svela nelle sue Instagram Stories. “Felicissima di questa nuova avventura”, ha detto ai fans e follower che ha condotto Colorado anche nel 2019.