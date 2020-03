In Cina, stando ai dati riportati dal Global Times, c’è stato un boom di divorzi in concomitanza con la fine dell’emergenza per il coronavirus. Un caso? Forse no, dato che la convivenza forzata – senza vie di fuga – porta fisiologicamente a galla i problemi delle coppie. Ecco quindi che la relazione tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si appresta ad affrontare in questi giorni una prova davvero ardua.

Secondo le indiscrezioni di US Weekly, infatti, l’attore americano e la giovanissima fidanzata – viste le disposizioni governative per arrestare i contagi da covid-19 – avrebbero deciso di isolarsi volontariamente nella splendida casa di lui, a Los Angeles: «Stanno sempre insieme e anche adesso sono in auto-quarantena», rivela una fonte al magazine. «Sono necessari l’uno all’altra, ma vogliono privacy».

D’altronde sia Leo che Camila, sin dai primi mesi del loro rapporto, hanno fatto capire di voler restare al riparo da flash e riflettori. Il mese scorso, agli Oscar 2020, hanno percorso separati il red carpet del Dolby Theatre, ma poi in platea si sono seduti vicini: «I 23 anni di differenza d’età? È un gap che c’è in tante coppie di Hollywood e non solo», ha detto lei in un’intervista al Los Angeles Times.

«Penso che ognuno dovrebbe essere libero di uscire con chi vuole», ha concluso Camila. Che frequenta Leo da ormai oltre due anni: sono stati paparazzati per la prima volta a gennaio 2018 in Colorado, poco dopo per le vie di New York, al Coachella e al festival di Cannes. «Sembra una cosa seria, non una relazione casuale», ha rivelato un insider a People. Adesso sarà la quarantena a misurarne la tenuta.