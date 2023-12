Il Natale Profumato di Amicizia e Tradizione: Ezio Falconi Spirits, un’unione di Passioni

Ezio Falconi e Mauro Bettoni, animati da una lunga e solida amicizia, hanno deciso di

mettere in comune le loro esperienze e competenze, dando vita a una produzione di

liquori, distillati e frutta sotto spirito destinata a un pubblico attento ed

appassionato. Da questa collaborazione nasce la linea Ezio Falconi Spirits, un’ode

alla qualità e alla tradizione che trova la sua dimora esclusivamente nei più

prestigiosi locali.





A pochi passi dal Natale, l’atmosfera di condivisione e calore viene avvolta da

fragranze avvolgenti e sapori prelibati. È proprio in questo contesto che Ezio Falconi

e Mauro Bettoni hanno deciso di condividere la loro passione per i liquori di alta

qualità con il mondo.



La linea Ezio Falconi Spirits, nata dall’unione di menti creative e appassionate, diventa il simbolo

di un’amicizia che si trasforma in una proposta raffinata per il palato.





Con una meticolosa attenzione ai dettagli, le botaniche selezionate vengono fatte

macerare a freddo in alcool, un processo che cattura e conserva gli aromi più fini. Il

periodo di riposo, variabile in base alle botaniche e al tipo di prodotto, conferisce a

ciascun liquore una personalità unica, pronta a deliziare i sensi dei più esigenti

intenditori.





La linea Ezio Falconi Spirits, testimonianza di un impegno condiviso per l’eccellenza,

si pone come una scelta esclusiva per i veri appassionati. Questi pregiati liquori si

fanno spazio solo nei più prestigiosi locali, garantendo un’esperienza unica a

chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’alta distillazione.

Immaginate di sollevare un bicchiere di Ezio Falconi Spirits durante una serata

natalizia, le risate e la gioia che si diffondono attorno. Ogni sorso diventa un

omaggio alla tradizione, un’esperienza che fonde il calore dell’amicizia con

l’eleganza di un prodotto di alta qualità.



In questo periodo speciale, Ezio Falconi e Mauro Bettoni invitano gli appassionati e

gli amanti del buon gusto a scoprire e condividere la loro creazione unica. La linea

Ezio Falconi Spirits diventa così il regalo perfetto per coloro che cercano un tocco di

autenticità e raffinatezza da condividere con le persone care durante le festività

natalizie.

Eleonora Ono