Padova: Andrea Ottogalli, noto imprenditore italiano, diventa pioniere di nuove tendenze economico-industriali in Medio-Oriente

Il nuovo scenario economico-industriale 2023-24, ha in grembo una miriade di novità per l’imprenditore di Padova Andrea Ottogalli affiancato dalla grande potenza Cinese.

Aggiunge Ottogalli che oltre all’economica Cinese anche la potenza Russa sarà di grande rilevanza per l’incremento dell’economia Padovana e ci spiega anche il perchè.

L’imprenditore ci parla di un progetto ricco di novità che permette alle grandi aziende Cinesi di avvicinarsi al nostro modo di fare economia, affinchè l’esigenza del cliente venga soddisfatta mediante le tecnologie più efficienti e innovative sul mercato.

Una domanda sorge spontanea:” Ma perchè puntare proprio ad una stretta Collaborazione con il mercato Asiatico e non ad esempio con il mercato Americano?!”

A seguito di una previsione del Center for Economics and Business Research, che stima come il Dragone asiatico crescerà nei prossimi anni a un ritmo del 5,7% dal 2021 al 2025, e del 4,5% annuo dal 2026 al 2030. E gli Stati Uniti? Si dovranno accontentare di un 1,9% tra il 2022 e il 2024, per poi scendere all’1,6% negli anni successivi. Per non parlare, inoltre, del superamento della crisi determinata dalla pandemia: la Cina attualmente sembra l’unico grande Paese a essersi egregiamente lasciato alle spalle l’emergenza pandemica.

Inoltre Andrea Ottogalli sarà ospite di diversi forum, oltre quello che si è già tenuto a Milano nel Novembre scorso. Durante questi forum si parlerà appunto delle nuove collaborazioni che si instaureranno tra l’economia Padovana e quella Medio-Orientale.

COLLEGAMENTI AD ANDREA OTTOGALLI: