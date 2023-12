Flavio Rizzello esordio da cantautore per il ragazzo prodigio della Svizzera

FLAVIO RIZZELLO il ragazzo prodigio che ha incantato al The Voice Kids Germania ed ha vinto “Die Grössten Schweizer Talente” (la versione svizzera del nostro “Italian’s Got Talent”) ha esordito in veste di cantautore con il brano SAY MY NAME uscito l’8 dicembre.

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/2efHjRUTXup3YvMIT6sdAY

Link Music Apple: https://music.apple.com/it/album/say-my-name/1715008710

Flavio Rizzello adesso è cresciuto ed ha qualcosa da dire anche musicalmente non più solo come interprete ma anche in veste di autore. Say My Name è un emozionante brano pop internazionale, con un testo intenso in cui l’artista ha voluto mettere a nudo le sue sensazioni. Si incontra sempre chi vuol farti sentire sbagliato, quelli che parlano male di te, e questo ci fa male ma nel brano Flavio conclude con un messaggio di autodeterminazione ed autostima, distaccandosi dalle maldicenze altrui.

Produzione ed edizione tutta italiana per il ragazzo prodigio, nato in Svizzera da genitori italiani, che si è avvalso del producer MiCam, già Grammy Awards negli anni passati, e della nuovissima etichetta LaLa Label che si sta facendo spazio nella musica a tematiche sociali. Il mix e mastering sono stati affidati alle sapienti mani di Gianluca Veronal, mentre i contenuti visual sono stati creati da Dario Severi presso la Banca dello Spettacolo di Milano e l’art design di Valentina Saccà, grafic designer siciliana. Flavio ha quindi unito in un’unica linea musicale un team che è partito dalla Svizzera fino a toccare la più profonda regione italiana.

“Ci possono essere periodi nella vita in cui non ti senti visto o sentito. Può accadere in qualsiasi momento della vostra vita: potrebbe essere a casa, al lavoro, a scuola, ovunque. Non ho mai saputo davvero come esprimere questi sentimenti. Tutto ad un tratto ho deciso di prendere una penna e iniziare a scrivere i miei sentimenti: così è nato Say My Name. Il brano descrive perfettamente quello che ho pensato e le sensazioni che ho sentito in quei momenti. Volevo che la canzone finisse con una nota positiva ed è per questo che il testo della parte finale esprime un senso di accettazione di se stessi, di autodeterminazione e di voglia di gridarlo al mondo. Sono molto contento di come abbiamo creato la canzone e del risultato ottenuto e sono entusiasta di condividerla con chiunque voglia ascoltarla e sentire le mie stesse emozioni.” (Flavio Rizzello)

Il brano è uscito su tutte le piattaforme digitali l’8 dicembre 2023 e segna il “secondo tempo” del percorso di Flavio Rizzello che si anticipa essere molto moderno ed internazionale.

Biografia Flavio Rizzello

Cantante e cantautore svizzero d’origine italiana di 19 anni è uscito con il suo nuovo brano in cui ha partecipato anche in veste di autore. Mostra il suo talento già da bambino.

Nel 2015 ha vinto il “Die Grössten Schweizer Talente” ed è arrivato in finale nel 2018 al The Voice Kids Germany nel team di Max Giesinger con il quale si è poi esibito in alcune occasioni.

Ha duettato con artisti di fama mondiale quali Helene Fischer, con il brano Jar of Hearts, all’ Helene Fischer Show 2015 e nel 2016 con Conchita Wurst, durante le selezioni per l’Eurovision Song Contest, con il brano Rise Like A Phoenix

Nel 2017 ha cantato durante il Weltklasse Zürich, la più importante manifestazione d’atletica in Svizzera, davanti a 25.000 spettatori in stadio.

Nel 2023 Flavio Rizzello ha deciso di dedicarsi anche alla scrittura dei suoi brani e di ripartire nella sua nuova veste di cantautore con un team di produzione italiano. Nasce Say My Name, primo brano di un nuovo percorso discografico

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPMY-16oglbt61_7vheqeRg

Vevo: https://www.youtube.com/@FlavioRizzelloVEVO

Instagram: https://www.instagram.com/flaviorizzello/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@flaviorizzello

Say My Name fuori il: 8 dicembre 2023

Scritto da: Flavio Rizzello, Michele Cammarota, Nicola Tarantino

Producer: MiCam

Mix e Mastering: Gianluca Veronal

Ph e visual: Dario Severi

Location: Banca dello Spettacolo

Art designer cover: Valentina Saccà – Grafic Designer

Etichetta: LaLa Label

Distribuzione digitale: Artist First

Info e promo: Italian Music News