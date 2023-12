Apostoli Monti Lia: Un Cammino di Successo tra Psicologia, Giornalismo e Cultura

Nata a Roma, Apostoli Monti Lia ha percorso un viaggio formativo che l’ha portata a diplomarsi presso l’ISTITUTO SUORE DI NEVERS all’EUR e successivamente al LICEO CLASSICO FRANCESCO VIVONA. Questa preparazione classica le ha fornito un solido fondamento per i suoi successivi studi in psicologia, che ha completato con una laurea presso la prestigiosa Kenghiston University a Glendale, California.

Iscritta all’Albo dei Giornalisti dal 1990, Lia ha subito dimostrato il suo talento nella scrittura vincendo un Premio Letterario Nazionale con la sua monografia “Il Latino Lingua Veicolare di Civiltà”, un omaggio alla madre Olga scomparsa nel 1980.

La sua carriera letteraria si è distinta per la pubblicazione di oltre 26 volumi musicali e una collana per bambini. Ha collaborato con importanti testate giornalistiche come “L’Unità” e “Il Resto del Carlino”, ed è stata direttore responsabile del periodico “Romagna Sette”, oltre ad aver lavorato per “Ramagna Sera” e come direttrice e editrice del “GT Junior”, un mensile per ragazzi.

Tra le sue opere più significative spiccano “Una Favola chiamata ‘Nomadi'”, “Ciao Augusto”, scritto in collaborazione con Bruno Zanzi, “Il Sahara in bicicletta”, e “Cesare Zavattibi: il Po, le biciclette la sua Luzzara”. Ha anche scritto sull’artista Edoardo Palomo, con pubblicazioni in italiano e spagnolo.

Nel settore della beneficenza, Lia ha partecipato attivamente alla maratona annuale di Telethon, contribuendo a importanti iniziative teatrali a Ravenna. Ha anche fondato nel 2007 un progetto di cloathing con il marchio “Faccia da cane”.

La sua vita personale è stata altrettanto ricca: nel 2011 ha accolto la nascita di sua nipote Olga Maria, figlia di Maria Antonietta, con grande entusiasmo. Nel 2012 ha fondato insieme alla figlia la KITA WEB STYLE, una ditta di impaginazione, grafica, editoria e pubblicità.

Apostoli Monti Lia ha anche gestito un’attività di ristorazione a Marina di Ravenna, trasferita poi a Porto Fuori nel 2015 e dedicata alla memoria del padre, ingegnere Luigi Apostoli Monti.

Oggi, Lia vive e lavora a Ravenna, proseguendo la sua attività come psicologa e giornalista, gestendo la casa editrice KITA WEB STYLE e il ristorante “Da Nonno Gino”. Il 2015 ha segnato un momento di grande orgoglio nella sua vita, vedendo sia Maria Antonietta che Olga Maria adottare il cognome della famiglia Apostoli Monti in onore del nonno Luigi.