TREVISO WONDERLAND, IL VILLAGGIO DI NATALE INAUGURA SABATO ALL’ARSENALE DI RONCADE

Nuova vita per gli spazi del centro commerciale, il 25 novembre inaugura il parco tematico dedicato al Natale, al coperto e riscaldato su una superficie di diecimila metri quadri. Gli organizzatori: “Il primo parco natalizio di queste dimensioni in Italia”

Il centro commerciale “Arsenale” di Roncade è stato scelto dagli organizzatori di Treviso Wonderland per ospitare il villaggio natalizio, che inizialmente doveva essere dislocato negli spazi Ex Pagnossin nell’ambito del format di eventi “Fast Food Gourmet”.

“Conoscevamo la struttura e per sviluppare il nostro progetto abbiamo ritenuto che fosse la migliore opzione”, commentano gli event manager Dreams’ Factory, azienda fondata da un pool di imprenditori veneti che operano nell’entertainment e food da molti anni, coordinati da Loris Gatto. “Roncade attendeva da tempo che il centro commerciale assumesse una nuova vita e siamo orgogliosi di realizzarvi dentro un’esperienza unica, il primo villaggio natalizio completamente al coperto”.

Di fatto, nasce in Veneto il primo parco tematico dedicato al Natale, al coperto e riscaldato, su una superficie di diecimila metri quadri che sarà allestita in clima “jingle bells”. Le sale riservate ai negozi diventeranno spazi di intrattenimento, le grandi aree interne cortili con food truck; ci sarà una zona dove ballare e fuori sarà allestito un luna park. L’intento è solidale, è in corso una collaborazione con Sogni Onlus: una parte dell’incasso sarà devoluto a loro e Sogni Onlus avrà una sua bancarella in cui avrà l’esclusiva della vendita di panettoni per poi usare il ricavato per la propria causa.

L’inaugurazione è programmata per sabato questo. La mattina è previsto alle 10 il taglio del nastro istituzionale, con le autorità e gli sponsor. Seguirà l’apertura di tutte le attrazioni del parco tematico alle ore 17. L’intrattenimento musicale inizierà con lo show del coro Singers Melody Gospel Choir in collaborazione con Sogni Onlus, a seguire ad ogni ora uno spettacolo diverso: Clownerie show, Pascalmagique, Arriva il Conte Von Tok e Juggling Show. Dalle 21 l’apericena al ritmo del party Freak.

“Da sempre i proprietari e la direzione del centro è disponibile alla collaborazione con territorio”, dichiara Marco Verpelli, direttore del centro commerciale. “Siamo contenti dell’attività che andremo a svolgere e siamo disponibili anche ad accogliere altri progetti di questo tipo”.

“Il Natale è soprattutto dei bambini, ed è proprio ai bambini meno fortunati che si rivolge ormai da quasi vent’anni l’attenzione dell’associazione Sogni, che si occupa di realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche”, racconta il fondatore e presidente, Rudi Zanatta. “Siamo davvero grati a Treviso Wonderland per averci coinvolto in questa magica iniziativa, grazie alla quale potremo farci conoscere ancor di più dai trevigiani, condividere con loro la nostra missione e, perché no, raccogliere i fondi necessari per realizzare i sogni di quanti più bambini e ragazzi possibile. Chi lo vorrà, ci potrà venire a trovare dal giovedì alla domenica presso lo stand che l’organizzazione ci ha messo generosamente a disposizione, e potrà acquistare i panettoni e i pandori di Sogni, sostenendo così la nostra missione”.

Sull’esterno del centro commerciale è allestito un luna park con una ventina di attrazioni. All’interno dell’Arsenale si vivrà un mondo parallelo. Oltre al mercatino con le bancarelle caratteristiche, ecco la “Bottega degli Elfi”, dove viene allestito un bosco e degli scultori bellunesi creano le statue di legno. Ci sarà poi il “Rovaniemi”: dentro, nevicherà, ci sarà musica e si potrà percepire il vento. Per gli amanti dell’enogastronomia di strada, l’Arsenale vivrà una nuova vita con il Food Truck Festival. Ma ci sarà anche il villaggio del cioccolato realizzato in collaborazione con Cioccolateria Veneziana.

CONTATTI E INFORMAZIONI “TREVISO WONDERLAND”

Treviso Wonderland apre dalle 17 alle 24 il 25 novembre presso il centro commerciale “Arsenale” di Roncade (Treviso). Dal 26.11.23 al 07.01.2023 gli orari saranno dalle 09:00 alle 24:00, aperto tutti i giorni

Contatti e informazioni: www.facebook.com/trevisowonderland, www.Instagram.com/trevisowonderland, infoline 3761529165, mail: info@trevisowonderland.it

Costi di ingresso: 10,00€ (2 genitori + tutti i figli al di sotto dei 6 anni); adulti 5,00€; bambini dai 6 anni ai 14 anni 3,00€. Disabili, portatori di handicap con accompagnatori e Over 75 omaggio. Biglietti su http://www.ticketsms.it

SOGNI – CHI SIAMO?

Sogni è un’organizzazione no profit che realizza attività e sogni a sostegno di bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologia oncologica e terminale, per permettergli di uscire anche per un solo giorno da una quotidianità fatta di ospedali e terapie ed entrare in una dimensione spensierata che gli appartiene di diritto, perché quel “solo giorno” può essere la linfa per affrontarne tanti altri meno spensierati.

Sogni è costituita da due realtà: l’Associazione Sogni Onlus, che opera dal 2004 e l’Impresa Sociale Sogni S.r.l. Le due realtà, che assieme si supportano nelle loro attività, mettono al primo posto il benessere di tutte le famiglie con figli affetti da patologia oncologica e terminale per fare in modo che non smettano mai di credere al potere dei propri sogni.

Associazione Sogni ONLUS – Impresa Sociale Sogni Srl

Via San Rocco, 12/B 31040 Cusignana di Giavera del Montello (TV)Contatti: www.sogni.tv, info@sogni.tv, tel. 389 9125712