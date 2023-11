D’Augusta festeggia i 50 anni di Riviera Baume & Mercier

Lo scorso 20 Ottobre la famosa gioielleria D’Augusta ha espresso 50 desideri per 50 candeline per il brand svizzero Baume & Mercier, di cui sono rivenditori ufficiali, che festeggia quest’anno i 50 anni del modello Riviera.



D’Augusta, azienda familiare di orologi e gioielli molto nota tra le vie di Milano e Monza possiede ben cinque punti vendita sul territorio Lombardo. Tant’è che l’evento è stato sotto i riflettori per molto tempo per la buona musica arricchita da un potente Djset, per ospiti d’eccellenza ed un’aperitivo colmo di specialità e prelibatezze.







Inoltre, era presente alla cerimonia un grande esperto del settore che ha mostrato le caratteristiche di ogni singolo pezzo, mettendo in evidenza le qualità tecniche e le complicazioni meccaniche di ogni singolo modello:





Il Riviera nasce nel 1973 dai Mestri orologiai di casa Baume & Mercier che, lasciandosi ispirare quasi inconsapevolmente, hanno presentato un segnatempo diverso, energico, incisivo ed insolito.

Oggi, dopo cinquant’anni dalla nascita, è possibile attestare che questi esemplari sono stati perfezionati a dovere – ed equipaggiati da elementi di grande prestigio.

Sono disponibile vari modelli sia da uomo che da donna, regolabili ed adattabili ad ogni tipologia di polso in base al desiderio di ogni individuo.



Inoltre, il modello Riviera Calendario Perpetuo, prestigioso calibro di orologeria, coniuga precisione e gusto sportivo. Infatti, si contraddistingue per le complicazioni meccaniche e grazie alla cassa in acciaio con linee architettoniche curate con quadrante dorato e finiture verticali spazzolate soleil, contatori con decori a chiocciola, matchano perfettamente, la massa oscillante dorata. Tutto ciò è accompagnato da un bracciale integrato intercambiabile a tre file in acciaio inossidabile rielaborato con smussature decorative sulla maglia centrale. Infine, si tratterebbe anche di una serie limitata (!)

Famiglia D’Augusta hai centrato il bersaglio, vi siete congiunti con un validissimo e prestigioso marchio; anche perché spicca, per l’appunto, la combinazione esatta tra la bellezza e la praticità dell’oggetto.