L’imprenditore Andrea Ottogalli punta ad investire su nuove potenze economiche Orientali

Come riportato da City Roma e altri importanti magazine, l’imprenditore Padovano Andrea Ottogalli è un esperto del mercato cinese. In questa precisa fase in cui i mercati mondiali hanno perso i loro punti di riferimento, Andrea Ottogalli ci spiega la sua lunga esperienza con i mercati Internazionali, ormai consolidata da molti anni. L’imprenditore ci spiega “non solo il mercato Cinese, bensì anche il mercato Russo è stato e sarà trainante per l’industria Padovana nei prossimi decenni”.

Purtroppo a causa della guerra tra Russia e Ucraina, e a seguire gli scontri armati tra la Palestina e Israele tutto il tessuto industriale nazionale e mondiale sta soffrendo dal punto di vista economico e produttivo.

Non a caso, Andrea Ottogalli, sta stringendo nuovi accordi economici con il dragone rosso, al fine di rilanciare il mercato Padovano. Egli ci spiega come la Cina non solo ha del potenziale sotto il punto di vista industriale, bensì ha tutto un mercato interno pronto “scoppiare”. Di fatto negli ultimi venti anni, il PIL pro capite della potenza Asiatica è praticamente decuplicato.

Ottogalli parla di un progetto ricco di novità che permette alle grandi aziende Cinesi di avvicinarsi al nostro modo di fare economia, affinchè l’esigenza del cliente venga soddisfatta mediante le tecnologie più efficienti e innovative sul mercato. Infine l’imprenditore Padovano ci ha spiegato come la potenza Cinese sia di gran lunga superiore a quella Americana perchè riesce a sostenere uno sviluppo economico-industriale esponenziale rispetto all’industria Occidentale che ha una crescita molto più lenta rispetto a quella medio-orientale.

