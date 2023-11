Dall’Abruzzo all’America tutte le case cinematografiche e brand famosi

I film sono magici, ti possono trasportare in un tempo, luogo e epoca diversi da quelli in cui vivi. I film raccontano storie d’amore, di amicizia, di guerra, di pace, di famiglia e molto altro ancora. A renderli possibili non sono solo attori e registi. Infatti, centinaia di persone lavorano dietro le quinte per giorni e mesi, per riportare in vita una storia che valga la pena di condividere. Se sei un amante del cinema, coinvolto dalle sue meravigliose produzioni, visitare gli studi cinematografici sarebbe senz’altro interessante. Su questo profilo, la visita agli studios di Los Angeles sarebbe un’esperienza top.

Con tappa a Hollywood, un viaggio a Los Angeles è considerato incompleto se non si visitano uno o tutti gli studi dei più famosi film. Se ti stai chiedendo come visitare uno studio cinematografico, dove nascono le star e dove sono girati i migliori film, sei al posto giusto. Quasi tutti gli studios di Hollywood offrono visite guidate per il pubblico, con la possibilità di vedere il mondo della settima arte dall’interno. Dai tour di un giorno, di un’unica giornata o magari anche in più giorni, potrai vedere di tutto, in base al tuo itinerario.

Indice

Cosa offre un tour di uno studio cinematografico

Quando prenoti da solo un tour per uno studio cinematografico, è bene sapere cosa aspettarsi. La maggior parte degli studios di Los Angeles apre le porte al pubblico solo nei giorni feriali. In questo modo, se stai pensando ad un viaggio nel weekend a Los Angeles, allora potresti rimanere deluso. Contrariamente a quanto si possa credere, gli studios delle case cinematografiche non sono sempre occupati. La maggior parte degli studi cinematografici va in pausa durante le vacanze di fine d’anno.

La produzione cinematografica in generale si svolge da agosto a marzo con una pausa nel mezzo. Non c’è quindi alcuna garanzia che gli studi siano in fermento durante il giorno di visita. Se si è fortunati, si può incontrare una star del cinema e guardare in anteprima un film durante la sua registrazione. Altrimenti ci si può imbattere in uno studio cinematografico quasi vuoto.

Puoi anche aspettarti di visitare dei mini-musei all’interno di uno studio cinematografico, così come dei negozi di souvenir. La maggior parte delle escursioni include anche una visita ai magazzini delle scenografie, di set famosi, ecc.

Vediamo allora i principali studios della capitale mondiale del cinema, Los Angeles.

Paramount Studios

Gli studi della Paramount Studios sono sinonimo di alcuni dei migliori film mai realizzati nella storia del cinema. Gli studios sono stati fondati nel 1912 e al loro interno, in oltre 100 anni di attività, sono nate alcune delle più grandi star di Hollywood. I Paramount sono tra gli studi cinematografici mantengono la sede a Los Angeles sin dal principio.

Film come “Transformers”, “Indiana Jones” e “Titanic” sono stati girati sotto il marchio di Paramount Studios. Quelli della Paramount Studios sono fra i più accessibili di Hollywood, in quanto consentono anche ai visitatori di scattare fotografie all’interno dei loro locali.

Tours della Paramount Studios

Sono due i tour disponibili:

Studio Tour: con lo Studio Tour i visitatori conosceranno il magazzino delle scenografie e luoghi iconici come il lotto New York e la Porta Bronson, in un totale de 2 ore di visita. Il biglietto è acquistabile online al prezzo di USD 60, direttamente sul sito della Paramount. VIP Tour: i visitatori possono entrare nel vivo di un dietro le scene, incluso un pranzo offerto dallo studio. Nel biglietto è compreso il parcheggio VIP, souvenir e sconto nello store. Dura mediamente 4,5 ore. I biglietti costano USD 189, prenotabili sempre dal sito della Paramount Studios.

Per arrivare, ti lasciamo la mappa con il segnaposto:

Warner Bros Studio

Warner Bros Studios

La Warner Bros Studio fu fondata nel 1923 da quattro fratelli: Albert, Harry, Sam, e Jack Warner. Quale uno dei più iconici studi cinematografici di Hollywood, la Warner Bros ha prodotto non solo alcuni dei migliori film, ma anche il meglio delle serie televisive.

È stata la prima a creare il ‘parlato’ con “Jazz Singer” nel 1927. Nel corso della sua storia, ha rivoluzionato il modo di fare film. Lo studio è ospitale con i visitatori con visite guidate organizzate che offrono più di solo un assaggio del processo di realizzazione di un film.

Lo studio si estende su più di 400.000 metri quadrati e conta numerosi set, molti back lot (per le riprese esterne), produzioni audio, musei, negozi di artigianato e altro ancora. Uno dei più grandi film campione di incassi prodotto dalla Warner Bros è la serie “Harry Potter”, a cui è dedicato un edificio per i visitatori. Proprio qui si può sperimentare il magico mondo dei film di Harry Potter.

Un tour alla Warner Bros include anche una visita al set e agli oggetti di scena utilizzati in “Batman”, “Friends” e “Gilmore Girls”. Durante il tour con un veicolo decapottabile retro, potrete anche visitare le vetrine dei negozi dei film “L’Ultimo Samurai”, una piccola foresta del film “Le Avventure di Robin Hood” del 1930 e il più recente “Jurassic Park”

Gli studi della Warner Bros si trovano nel comune di Burbank, attaccato a Los Angeles:

Sony Pictures Studio (ex Columbia Pictures)

Quello che oggi è conosciuto come Sony Pictures Studio una volta si chiamava Columbia Pictures e successivamente MGM Studios. Fondato nel 1918 come Columbia Studios, inizialmente non era considerato un’industria di rilievo. Il Columbia Pictures è venuto alla ribalta solo quando nel 1934 il film “Accadde una notte” ha vinto l’Oscar.

Successivamente, la giapponese Sony Entertainment ha acquistato Columbia Pictures nel 1987 e da allora lo studio è chiamato Sony Pictures Studio. Sono molti i successi sotto questo marchio, tra cui “Spiderman”, “Underworld” e “Men in Black”.

C’è un tour guidato di due ore che è aperto dal lunedì al venerdì. È possibile visitare palcoscenici utilizzati in film come “Il mago di Oz”, “Men in Black” e “Spiderman”. Durante il tour, è possibile visitare anche il set del popolare gioco televisivo chiamato “Jeopardy” e “Ruota della fortuna”. Un tour all’interno dello studio di Sony Pictures, che si trova a Culver City, significa camminare moltissimo. Quindi si consigliano scarpe comode dopo magari aver parcheggiato qui:

20th Century Fox

La 20th century Fox è uno dei principali e migliori studi di Los Angeles. Fino a poco tempo fa era considerato il secondo più grande studio cinematografico di Los Angeles.

Dopo l’acquisito della 20th Century Fox da parte della Walt Disney Company, i dati statistici sono soggetti a modifiche. La 20th Century ha realizzato alcune delle più famose pellicole e serie TV sotto la propria firma.

Spettacoli di successo come “How I Met Your Mother”, “Modern Family”, “New Girl” e “Glee” sono stati tutti prodotti qui. Star iconiche del calibro di Marilyn Monroe, Shirley Temple, Jayne Mansfield, e Betty Grable hanno raggiunto la celebrità grazie alla 20th Century Fox.

Un tour all’interno di questo studio vi darà un assaggio di come è fatto un film. Si possono anche visitare alcuni dei set dei film più iconici. Con un po’ di fortuna, potrai stringere la mano a qualche celebrità.

Gli studi della Fox si trovano nell’area soprannominata Century City, con tutti i vari edifici appartenenti alla Fox Corporation. Qui trovi la mappa:

Universal Studios

Infine, se desideri che il tuo soggiorno a Los Angeles sia completo, non potrà mancarti la Universal Studios. Puoi vedere il set di “Ritorno Al Futuro”, andare a caccia di squali sul set di “Lo squalo” o correre lungo i dinosauri da “Jurassic Park”. Sembra fantascienza, ma si può fare tutto questo e molto altro solo presso gli Universal Studios di Los Angeles.

La Universal Studios di Los Angeles è stata fondata nel 1912 e da allora ha prodotto alcuni dei film migliori di tutti i tempi. Film come “E.T. l’extra-terrestre”, “Jurassic Park”, “La Guerra dei Due Mondi” sono stati tutti girati qui.

Anche molte serie televisive di successo sono state prodotte qui, come “Desperate Housewives”. Un tour all’interno degli Universal Studios ti porterà a circa 13 isolati e un fantastico parco a tema. Si possono anche conoscere i set di film famosi, utilizzati in varie pellicole nel corso degli anni. Un tour nei dintorni degli Universal Studios è a dir poco un’esperienza cinematografica.

Qui trovi la mappa per arrivare in macchina:

Gli studi di Los Angeles: la culla del cinema moderno

Pianifica la tua vacanza di primavera per Los Angeles in anticipo e prenota le tue escursioni negli studios. Così potrai sfruttare al meglio la tua visita di Hollywood. C’è così tanto da vedere, così tanto da sperimentare che merita una programmazione accurata.

