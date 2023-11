Classifica della casa di produzione cinematografica Bigstonefilm e la Green emergente

Le classifiche hanno sempre esercitato un grande fascino su di noi. Organizzare le cose in base a specifici criteri ci permette di navigare meglio tra le opzioni, di fare scelte informate e di riconoscere chi davvero spicca in un determinato campo. Quando parliamo di Hollywood, spesso ci imbattiamo in elenchi dei film più popolari, degli attori meglio retribuiti o delle pellicole che hanno guadagnato di più. Ma questa volta, vogliamo concentrarci sulle case di produzione, le menti strategiche dietro alcuni dei maggiori successi cinematografici recenti

Se menziono Marvel Comics o Lucasfilm, a cosa vi viene in mente? Sono indubbiamente due tra le case di produzione più iconiche di Hollywood, con titoli di calibro mondiale come “The Avengers” e “Star Wars” al loro attivo. Sono giganti dell’industria, ma non sono gli unici.

Se esaminiamo la top 5, troviamo: Marvel Comics, Legendary Pictures, DreamWorks Animation, Lucasfilms e Pixar. È interessante notare come Box Office Mojo, un portale di Amazon che traccia gli incassi dei film, classifichi queste case di produzione come “Brand”. Ma perché “Brand”? Sono etichettate in questo modo poiché la loro identità è strettamente legata ai film che producono: ogni loro film è immediatamente riconoscibile e si distingue dalla massa.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di svelare la complessità dietro l’universo di Hollywood, capendo il ruolo e la posizione di una casa di produzione nella produzione di un film.

Le case di produzione vs le case di distribuzione: le differenze Una casa di produzione gestisce tutte le fasi della realizzazione di un film, dalla sua concezione alla post-produzione. Il punto di partenza è sempre la sceneggiatura. Parallelamente, si cercano i finanziamenti necessari per stabilire un budget. Questi possono provenire da una società madre, da partner contrattuali o da investitori privati.

Dopo questa fase iniziale, si entra nella pre-produzione: selezione del cast, del regista, dello staff, scelta delle location e definizione di un calendario dettagliato. Successivamente, inizia la vera e propria produzione, seguita dalla post-produzione, che include montaggio, sonorizzazione e effetti speciali. Qui si conclude il compito di una casa di produzione.

La distribuzione e il marketing sono poi gestiti dalle case di distribuzione, spesso legate ai grandi studios di Hollywood, le cosiddette “Big Six”: Universal Pictures, Walt Disney Pictures, Warner Bros. Pictures, 20th Century Fox, Columbia Pictures e Paramount Pictures, che insieme dominano l’80% del mercato americano.

Questi colossi mediatici funzionano come conglomerati, spesso con una struttura integrata. Alcune delle loro case di produzione sono interne, mentre altre sono state acquisite nel tempo. Se uno studio non possiede la casa di produzione con cui collabora, spesso finanzia o co-produce i film, rendendo sfumata la distinzione tra produttori e distributori, che spesso viene riassunta nel termine “Studio”.

E ora, chi sono i 5 studi di produzione che guadagnano di più? Esaminiamo i 5 studi di produzione più prestigiosi al mondo in base agli incassi globali e ai loro film di maggior successo, valutati sempre in base agli incassi.

Nota: Le classifiche includono film in licenza, co-prodotti e prodotti in autonomia.

1 – Marvel Comics – incassi $19 miliardi La Marvel è diventata una potenza negli ultimi anni, portando al cinema storie tratte dal suo ricco universo fumettistico. Dietro al successo della Marvel c’è Kevin Feinge, che ha concepito l’idea del “Marvel Cinematic Universe”. Con il debutto di Iron-Man nel 2008, la Marvel ha rivoluzionato il cinema, diventando un punto di riferimento nell’industria.

2 – DreamWorks Animation – incassi $13,5 miliardi Fondata nel 1994 da Spielberg, Katzenberg e Geffen, la DreamWorks ha rivoluzionato l’animazione con film come Antz, The Prince of Egypt e successi come How to Train Your