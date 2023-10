ESTATE DA RECORD: OLTRE DUE MILIONI DI BIGLIETTI VENDUTI. TICKETSMS AL QUARTO POSTO TRA LE APP PIÙ SCARICATE

Da start-up a un nome di riferimento nel settore del ticketing. TicketSms, è boom: raddoppiati gli utenti registrati, presto l’apertura di una nuova sede in Puglia, duecento milioni di impression. Il record di Ferragosto: l’azienda di ticketing digitale quarta in Italia dopo TikTok, Netflix e Amazon Prime. Balzo del numero dei dipendenti: nel 2023 sono triplicati, le assunzioni sono ancora in corso.

Il ceo, Andrea Vitali: “Paperless, acquisto a rate per i giovani e scelte green: così sfidiamo le multinazionali del settore”

Oltre due milioni di biglietti venduti nei mesi estivi. Un potere comunicativo immenso, che ha generato più di 200 milioni di visualizzazioni dei contenuti tra social e web. Ma soprattutto un quarto posto che vale più di una medaglia d’oro: nello store di Apple e Google nella settimana di Ferragosto TicketSms era l’App più scaricata d’Italia, superata solo da giganti mondiali come TikTok, Netflix e Amazon Prime.

Sono questi i numeri di un anno record per la piattaforma di vendita biglietti paperless con le sue due sedi a Milano e Bologna; entro fine anno se ne aprirà una terza in Puglia. Oggi i dipendenti, compresi i collaboratori, sono una quarantina: nel corso dell’anno sono raddoppiati.

“Siamo estremamente orgogliosi della nostra crescita. Questo dimostra che stiamo rispondendo con successo alle esigenze dei nostri clienti e dei partner che scelgono TicketSms per la vendita dei biglietti”, dice il founder e amministratore delegato di TicketSms, Andrea Vitali. “Molte sono le sfide che ci aspettano per i prossimi mesi, ma siamo sicuri di tenere fermo il timone sui nostri valori: ticketing sempre più digitale, innovazione costante nei software, sensibilità ecologica e aggiornamento quotidiano rispetto alle normative. Siamo una realtà in crescita verticale, che dal 2018 sfida le multinazionali della vendita dei ticket con strategie innovative e servizi basati sulle esigenze dei clienti, come l’opzione di rivendere il proprio biglietto direttamente sul sito se, magari per un problema personale, non ci si può recare all’evento”.

Nel corso degli anni, milioni di persone si sono registrate sul sito per comprare i biglietti. Numeri importanti, basati in particolare nel mondo dei festival e del clubbing, dove TicketSms è leader incontrastato nella gestione di ingressi e della filiera delle pubbliche relazioni. In questa direzione va ad esempio l’impegno durante la Fashion Week di Milano. Gli eventi più cool e le serate per i vip sono tutte passate attraverso il portale, che ha sponsorizzato gli eventi iconici della settimana della moda milanese. In questo periodo dell’anno, poi, l’attività è concentrata su decine di eventi di Halloween, con in particolare una partnership con l’evento più importante a livello nazionale, il Monsterland di Ferrara.

L’azienda ha in mente nuovi, importanti sviluppi nel breve periodo, definiti dai due founder, Andrea Vitali (originario di Fermo) e Omar Riahi (di Catania). Entro la fine dell’anno sarà aperta una sede anche a Bari, da dove sarà possibile gestire l’eventistica estiva e i grandi festival del Sud Italia. Prosegue inoltre la collaborazione green con Treedom, TicketSms ha già piantato la sua piccola foresta e a breve annuncerà anche un nuovo piano ecologico.

Infine, va precisato che molta dell’attenzione che i giovani rivolgono verso TicketSms è collegata alla possibilità di acquistare i biglietti a rate. La piattaforma prevede la possibilità di comprare in tre rate i biglietti, negli ultimi mesi ha registrato un’impennata senza precedenti degli acquisti. Se prima la crescita era molto bassa (+1,2% tra il 2018 e il 2019; +6% e +9% nei due anni successivi), nel 2022 si è registrato invece uno storico +83% e nel 2023 i dati di crescita sono ancora maggiori. L’acquirente medio per i biglietti a rate è molto giovane, nel 55% dei casi è un under 25, in sei volte casi su dieci l’approccio è quello di un acquisto per un evento del clubbing. Modello che, a breve, si estenderà anche ai teatri, fiere ed altri eventi su scala internazionale.

“Il nostro ritmo di crescita non è solo impressionante, ma sostenibile”, conclude Vitali. “Ciò è fondamentale per continuare a servire i nostri clienti al meglio anche nei prossimi anni. Grazie ai nostri investimenti in tecnologia e innovazione, possiamo dire con orgoglio che offriamo una delle piattaforme di ticketing più avanzate e user-friendly sul mercato, stiamo conquistando importanti quote in un mercato fatto di multinazionali e già rinomati colossi del settore. La nostra crescita è destinata a durare nel tempo”.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO – La storia di TicketSms

TicketSms è una piattaforma di ticketing digitale nata a Bologna nel 2018. In cinque anni è diventata il punto di riferimento per organizzatori e clienti nel mondo degli eventi musicali: più di mille locali e discoteche convenzionate, quasi quarantamila gli operatori del mondo delle pubbliche relazioni e i promoter registrati. Fino al 2022, sono stati più di diecimila gli eventi a cui hanno partecipato milioni di persone. TicketSms ha reinventato il modo di organizzare gli eventi eliminando la carta e innovando con prodotti di alta tecnologia, garantendo l’ingresso a concerti, club, discoteche, mostre, eventi culturali in modo veloce e semplice. La piattaforma, certificata da Siae e Agenzia delle Entrate, si può utilizzare anche per accedere a stadi di Serie A, B nazionali e internazionali. TicketSms lavora anche fuori dall’Italia, promuovendo eventi all’estero: con l’ultimo upgrade, la piattaforma è disponibile in sette lingue e si è aperta ai mercati esteri con la multivaluta . Il biglietto è smart, digital e paperless e consiste in un semplice QR Code inviato sul cellulare attraverso sms certificati, utilizzabili anche in assenza di rete. Oggi TicketSms è il primo operatore italiano ad aver recepito la normativa sul secondary ticketing in modo totalmente favorevole per gli utenti: chi decide di vendere il biglietto perché non può più assistere all’happening può farlo sulla stessa piattaforma dove l’ha acquistato. Oggi TicketSms ha una quarantina di dipendenti. Oltre all’headquarter in un magnifico palazzo storico del centro di Bologna, ha anche aperto nel 2022 una sede di rappresentanza commerciale a Milano e nel 2023 ne apre una a Bari, in Puglia. Alla guida ci sono i due founder, Andrea Vitali (originario di Fermo) e Omar Riahi (di Catania). Informazioni su www.ticketsms.it.



SCHEDA DI APPROFONDIMENTO – LA TECNOLOGIA DIETRO TICKETSMS

La Suite di TicketSms è la selezione di applicativi per la pianificazione, la vendita, la gestione e la promozione degli eventi. La gestione di ogni evento è su cloud e si basa sulla piattaforma “Mind”, dalla quale poi sono accessibili strumenti che controllano i dati: Strategy, Pay, Access, Space e Virtualplace. Il tutto all’interno di un sistema certificato da Siae e Agenzia delle Entrate. Con il biglietto nominale, inoltre, TicketSms combatte il dannoso fenomeno del secondary ticketing, ovvero la rivendita a prezzi maggiorati dei titoli di accesso acquistati.

MIND Mind è una piattaforma di ultima generazione, intuitiva e sicura che consente di gestire in totale autonomia tipologie di biglietti, team e tutti i servizi aggiuntivi, supportando così gli organizzatori che possono monitorare in tempo reale ogni flusso di vendita della loro rete.

ACCESS Access è il sistema della TicketSms Suite dedicato al controllo accessi. Permette di gestire in sicurezza e autonomia gli ingressi all’evento attraverso una sola applicazione, sia online che senza connessione internet, registrando porta e orario di accesso di ogni singolo utente. È utile anche negli accreditamenti per stampa o vip, che possono essere accolti nel momento esatto del loro ingresso.

PAY Pay di TicketSms è una soluzione all in one e on-site. Dai punti vendita ai botteghini, integra il normale Pos con l’innovativo sistema di identità digitale di TicketSms. Offre un sistema di emissione di titoli di accesso che comprende una stampante di ultima generazione, lo schermo di cortesia per il cliente e il lettore di carte per il pagamento cashless ed è capace di emettere più di quattro ticket al secondo con la possibilità di scansionare documenti. È lo strumento ideale per discoteche e club, è integrabile con funzioni collegate anche alle casse o alla rivendita di ulteriori servizi all’interno del locale.

STRATEGY Strategy è il Crm, customer relationship management (il gestore dei dati della clientela), di TicketSms. Sfrutta algoritmi di automazione, costantemente migliorati da funzionalità di machine learning, impiegati per la gestione della comunicazione digitale. Serve per attivare rapporti di marketing tra organizzatore e chi ha comperato i ticket. VIRTUAL PLACE Virtualplace trasforma ogni venue in uno spazio 3D: dalla scelta del posto con visuale soggettiva in VR a tour virtuali interattivi con realtà aumentata. I clienti hanno così la possibilità di comprendere in fase di acquisto, durante la scelta del posto, quale sarà l’esatta visuale di cui godranno durante l’evento: la scansione produce un modello tridimensionale della venue realistico, conservando le proporzioni degli ambienti e degli elementi che ospitano. Il tour virtuale può essere personalizzato dall’organizzatore con file audio e video, PDF e approfondimenti, attraverso una selezione di punti di interesse dislocati all’interno della venue, con la possibilità di implementare anche modelli 3D.