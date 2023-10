Tutto sua madre, in scena al Teatro Gerolamo dal 20 al 22 Ottobre

Finalmente arriva anche a Milano Tutto sua madre, la commedia che ha collezionato successi e sold out in tutta Italia.

Uno spettacolo da non perdere, all’insegna del divertimento e dell’emozione.

In anteprima assoluta per l’Italia, il testo di Guillaume Gallienne, divenuto un film di grande successo, vincitore di 8 Caesar, racconta con toni esilaranti e momenti di toccante verità un insolito percorso di ricerca d’identità, che attraverso mille equivoci e peripezie sfocerà in un inaspettato coming out al contrario, nel segno della tolleranza e dell’inclusione.



Una grande prova d’attore in cui si ride molto, si fanno le dovute riflessioni sui condizionamenti familiari e si capisce come qualsiasi (ri)nascita sia provvidenziale, auspicabile o addirittura necessaria.