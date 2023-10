A Milano, Prende il Volo la “Balloon Art”: Arte, Fantasia, e Brio

La Balloon Art è un’affascinante forma d’arte che coinvolge l’assemblaggio e la modellazione dei palloncini per creare una vasta gamma di forme e sculture. Questa disciplina richiede anni di esperienza sul campo, dove la padronanza della tecnica si fonde con l’ingegno e la creatività.

La crescente popolarità della Balloon Art è innegabile, grazie alla sua convenienza e versatilità. I palloncini sono leggeri, facili da spostare o da creare direttamente sul luogo dell’evento. Questa forma d’arte è perfetta per creare allestimenti tematici per compleanni, occasioni speciali e feste a tema, ma si presta anche magnificamente a eventi aziendali e grandi installazioni in spazi pubblici.

L’uso dei palloncini come decorazione ha diversi vantaggi. Ad esempio, sostituendo gli addobbi floreali con palloncini, è possibile evitare fastidiosi inconvenienti, come l’odore e la presenza di insetti, soprattutto quando si tiene un evento all’aperto. Inoltre, i palloncini possono essere facilmente sostituiti in caso di incidenti, semplicemente gonfiandone di nuovi.

Per realizzare allestimenti con palloncini che siano sia affascinanti che funzionali, è essenziale avere una profonda conoscenza tecnica dei materiali. La scelta del tipo di pallone è cruciale, in quanto non tutti i materiali e i gas offrono le stesse prestazioni in termini di durata e resistenza alle condizioni climatiche.

Archievents, per garantire il massimo della qualità e sostenibilità, opta per palloncini in lattice biodegradabile al 100%.

Eventi Aziendali

Numerose aziende integrano con successo la Balloon Art nelle loro strategie di marketing. Questa forma d’arte viene utilizzata per l’allestimento dei punti vendita, eventi aziendali e serate promozionali. Il marketing esperienziale, il guerrilla marketing e gli eventi sono diventati parte integrante delle strategie promozionali aziendali in tutto il mondo. La chiave è creare momenti che rimangano impressi nella mente dei consumatori, e Archievents parte dal design per realizzare un’estetica in perfetta sintonia con l’identità del brand, contribuendo a creare esperienze memorabili.

Matrimoni

La Balloon Art è molto richiesta anche per matrimoni, dalla cerimonia nuziale all’allestimento della location del ricevimento. Sculture di palloncini, mongolfiere da scoppiare, fantasy flower, centrotavola, segnaposti, palloncini a LED, addobbi per l’auto e molto altro contribuiscono a creare un’atmosfera unica e memorabile per il giorno speciale dei futuri sposi.

Feste Private

Dalle decorazioni a elio, ai palloncini modellati, ai palloncini Mylar con i personaggi preferiti, la Balloon Art è un’arte che permette di creare scenografie straordinarie per stupire sia gli ospiti adulti che i più piccoli. In ogni occasione, la Balloon Art offre l’opportunità di trasformare un evento in qualcosa di davvero straordinario e indimenticabile.

