Cambia la Tua Vita con “L’immagine del tuo Successo”: Seminario con Gabriella Chiarappa e Pablo Ardizzone a Milano l’11 Novembre!

Il seminario “L’immagine del Tuo Successo” è un’opportunità per tutti coloro che desiderano abbracciare una filosofia di vita positiva. Si svolgerà presso l’IDE Istituto dermatologico Europeo in Viale Puglie 15 a Milano e promette un’esperienza di full immersion carica di energia.

Gli argomenti trattati durante l’evento includono:

1. Filosofia di Vita Positiva: La prima fase del seminario si concentra sulla creazione di una filosofia di vita positiva, fornendo una base solida per il successo. Imparerai come sviluppare una mentalità ottimistica per affrontare sfide personali e professionali.

2. Miglioramento dell’Immagine Personale: Questa sessione mette in evidenza l’importanza dell’immagine personale e della comunicazione. Scoprirai come la tua presentazione influisce sulle interazioni sociali e professionali e acquisirai conoscenze su come migliorare la tua immagine.

3. Crescita Personale e Obiettivi: La terza parte si concentra sulla crescita personale, aiutandoti a identificare le aree in cui puoi migliorare. Imparerai anche come tradurre i tuoi sogni in obiettivi concreti, acquisendo le competenze necessarie per raggiungerli.

4. Abbigliamento e Stili Personali: Questa sessione esplora il ruolo dell’abbigliamento e come comunicare chi sei attraverso i tuoi stili personali. Parteciperai a esercizi pratici per comprendere meglio la tua immagine e creare look che ti rappresentino al meglio.

Questi quattro punti saranno punti fondamentali del seminario, affrontano i temi chiave di sviluppo personale, presentazione e immagine personale, e forniscono ai partecipanti gli strumenti necessari per migliorare la propria vita personale e professionale.

Il seminario offre l’opportunità di interagire con due esperti di fama internazionale e di acquisire competenze per migliorare la vita personale e professionale.

Se sei alla ricerca di ispirazione e desideri acquisire nuove prospettive sulla vita e sul successo, questo seminario rappresenta un appuntamento da non perdere. La collaborazione tra Gabriella Chiarappa e Pablo Ardizzone promette un’esperienza straordinaria e motivante.

Per ulteriori informazioni sul programma e i costi del seminario, è possibile contattare l’indirizzo email pensieropositivotv@gmail.com o chiamare il numero di segreteria 338 8576226.

È un’opportunità per chiunque desideri imparare, crescere e trasformare i propri sogni in obiettivi concreti.