APRE FAST FOOD GOURMET, ALL’EX PAGNOSSIN UNDICI WEEK END DI SHOW E CIBO

Decolla la fiera mercato dedicata ai grandi cibi e allo spettacolo, taglio del nastro nel week end dal 20 al 22 ottobre. Il progetto è ambizioso: 5000 metri quadri di eventi, un format televisivo per il miglior food truck, spettacoli musicali, artisti di strada e shop di prodotti bio. Gli organizzatori: “Inizia una nuova era per l’intrattenimento, a breve anche Halloween e Mercatino di Natale. Adesso anche Treviso ha il suo Mercato Centrale”

Undici week end, altrettante battaglie enogastronomiche e una spazio di archeologia industriale che prende vita come una fiera mercato, dedicata all’enogastronomia, agli spettacoli e alla musica. Il prossimo 20 ottobre taglio del nastro per “Fast Food Gourmet”, progettato dagli event manager Dreams’ Factory, azienda fondata da un pool di imprenditori veneti che operano nell’entertainment e food da molti anni, coordinati da Loris Gatto. Il format prevede di adattarsi alla stagione: dal 27 al 31 ottobre sarà a tema Halloween, seguirà anche il mercatino natalizio.

Il progetto nasce all’interno del percorso di riqualificazione dell’area ex Pagnossin: è stato fondamentale ripensare le funzionalità e le potenzialità dei singoli edifici. Lo spazio di fiera e mercato si svilupperà su 5.000 metri quadri, che saranno allestiti in diversi spazi e location dedicate all’enogastronomia, agli show, al relax, ai bambini e ci sarà persino un’area per ospitare i cani. Si ispira a modelli internazionali, presenti in piccoli formati nelle capitali d’Europa.

Nel primo week end, quello inaugurale dal 20 al 22 ottobre, i protagonisti saranno loro, i migliori food truck europei, alcuni dei quali hanno appena partecipato all’European Street Food Award che si è svolta in Germania, la più importante manifestazione in Europa che premia i migliori food truck.

Tra i vip della forchetta, saranno presenti Rock Burger di Torino (migliore brand food 2023 e migliore Burger italiano e europeo), ma anche Van Ver Burger (miglior panino vegetariano italiano e europeo), Ciccio Smoke BBQ (finalista della Street Food Battle di Italia 1 e food truck inserito nella Guida del Gambero Rosso dei Food Truck), L’angolo di Pe (miglior Burger sulla Guida Gambero rosso e finalista su Italia 1 della Battle Food Truck). Ma questi sono solo i più premiati, arriveranno truck anche dall’estero, persino da Finlandia, Svezia, Austria, Germania e Spagna.

Il format dell’evento è deciso. Otto food truck saranno scelti per ogni week end. Saranno loro i moderni Spartacus del cibo, lotteranno a suon di profumi e grandi piatti per vincere la Fast Food Battle: ognuno di loro è chiamato a proporre la propria migliore specialità. La decisione sul vincente arriverà da un doppio di giudizio. Il venerdì e il sabato i clienti voteranno su apposite schede la migliore specialità, al sabato notte vengono scelti i tre più votati.

Inizia questo punto un nuovo format, dedicato ai tre chef di strada che parteciperanno, la domenica pomeriggio, alla finalissima della Fast Food Battle, dalla quale emergerà un solo vincitore attraverso un format innovativo. Ci saranno tre cucine affiancate, come quelle che si vedono nei grandi format televisivi, con un presentatore che guiderà la giuria di specialisti. La Battle sarà registrata e diventerà un programma televisivo in prima serata.

E se questo sarà lo show, per il resto gli spettatori si troveranno di fronte una sorta di parco divertimenti del food. All’interno dell’evento saranno presenti infatti aziende agricole e bio, baby luna Park, laboratori didattici per bambini, artisti di strada che si esibiranno ogni giorno, market vintage e abbigliamento, vinili, libri, mercatino delle pulci, decor, poster, gioielli e artigianato.

Ma anche il villaggio dei cani in collaborazione con Enpa Treviso, un’area interamente dedicata ai pelosetti con. Erba vera, giochi, ciotoline con crocchette e acqua, cucce e lettini per riposare il tutto sotto l’attenta (e amorevole) sorveglianza di dog sitter professioniste.

La scelta musicale è raffinata e di perfetto intrattenimento Sono stati scritturati e si esibiranno oltre 100 artisti di strada provenienti da tutta Europa, chiamati a mostrare la loro arte nei prossimi week end. Ci sarà anche la “Boyszone”, area dedicata ai giovani. Aperta tutti i giorni con pista e pedane per skate e BMX freestyle, writers, urban style, con zona “customize” per sneakers e t-shirt. All’interno di Boyszone ci sarà uno spazio gestito da Pioneer in cui noti djs insegneranno ad usare le ultime tecnologie delle consolle.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Fast Food Gourmet

Via Noalese, 94

31100 Treviso

Ex Pagnossin (ad un chilometro dall’aeroporto Antonio Canova)

Infoline e WhatsApp +393533474228

Email: info@fastfoodgourmetofficial.it

Facebook:

www.facebook.com/fastfoodgourmetofficial

Instagram:

www.instagram.com/fastfoodgourmetofficial

Tik Tok:

www.tiktok.com/@fastfoodgourmetofficial