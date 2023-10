Chi è Luca Marco Spiga titolare di Lucas srl? tutto quello che devi sapere in una nostra indagine

La sostenibilità energetica è più che una semplice tendenza: è un imperativo per un futuro più luminoso e rispettoso del nostro pianeta. Tra le aziende italiane che stanno guidando questo movimento verso un domani più verde, emerge con forza la Lucas srl, impegnata attivamente nella promozione di soluzioni energetiche sostenibili.

Impianti fotovoltaici: Energia dal Sole

Il sole è una risorsa inesauribile ed è, senza dubbio, uno dei pilastri per la produzione di energia rinnovabile. La Lucas srl ha riconosciuto questo potenziale e offre soluzioni avanzate in materia di impianti fotovoltaici. Questi impianti non solo permettono di ridurre le emissioni di carbonio, ma rappresentano anche un investimento economicamente vantaggioso, permettendo ai clienti di ridurre le bollette energetiche e di vendere l’eventuale surplus di energia prodotta.

Pompe di Calore: Efficienza e sostenibilità

Oltre ai pannelli solari, la Lucas srl si impegna anche nel settore delle pompe di calore, che rappresentano una delle soluzioni più efficaci per il riscaldamento e il raffreddamento ambientale. Utilizzando il calore presente nell’aria o nel terreno, queste pompe sono in grado di fornire energia in modo efficiente,

In questa occasione, dialoghiamo con Luca Marco Spiga, alla guida di Lucas srl, realtà di Monza e Brianza che si distingue nel panorama lombardo delle energie rinnovabili. Lucas srl: con la sua consolidata esperienza in impianti fotovoltaici e riqualificazione energetica, si posiziona come punto di riferimento nella transizione verso un futuro sostenibile, offrendo non solo soluzioni ecologiche ma anche un reale risparmio economico.

Luca Marco Spiga, può introdurci alla mission della Lucas srl nel mondo dell’energia rinnovabile?

La Lucas srl promuove soluzioni energetiche sostenibili con l’obiettivo di plasmare un futuro più verde. Forniamo impianti fotovoltaici, pompe di calore e servizi di riqualificazione energetica, garantendo un servizio a 360°, dall’ideazione al collaudo.

Come contribuisce la sua figura alla visione aziendale?

Mi dedico alla gestione dei progetti, all’innovazione e al rapporto con i clienti, mirando a offrire soluzioni efficienti e adattate alle loro necessità.

Quali sfide avete incontrato nel settore delle energie rinnovabili?

Crediamo fermamente nel potenziale delle energie rinnovabili. La vera sfida è stata educare i clienti sull’accessibilità e convenienza di queste soluzioni, sfatando miti legati a costi e complessità.

Come descriverebbe il vostro processo completo, dalla consulenza all’installazione?

Inizia con un’analisi delle esigenze del cliente. Poi, progettiamo e installiamo l’impianto, gestendo ogni aspetto burocratico e pratico, inclusa la manutenzione.

Cosa rende distintivi i vostri impianti fotovoltaici?

L’attenzione ai dettagli, la qualità dei materiali e un servizio clienti eccellente.

Qual è il principale vantaggio della riqualificazione energetica?

Il risparmio significativo sui costi energetici e la riduzione dell’impatto ambientale.

Come guidate i clienti nel percorso di riqualificazione energetica?

Offriamo consulenza completa, selezionando le tecnologie più adeguate e gestendo ogni aspetto burocratico.

Esistono incentivi per chi desidera investire in questo settore?

Ci sono molti incentivi, come la detrazione fiscale del 50% per i privati o incentivi legati all’industria 4.0 per aziende. Tuttavia, è fondamentale consultare esperti per analizzare ogni situazione specifica.

Quali consigli darebbe al governo riguardo l’efficienza energetica?

Adottare una politica energetica incentrata sull’efficienza, promuovere la produzione locale e ridurre la dipendenza energetica estera.

Come dovrebbero procedere le aziende nella riqualificazione energetica?

Realizzare una diagnosi energetica e adottare un sistema di gestione dell’energia, seguendo la norma ISO 50001.

Potrebbe raccontarci un successo particolare della Lucas srl?

Un nostro cliente ha azzerato completamente le sue bollette attraverso una combinazione di pompe di calore, solare termico e impianti fotovoltaici.

Come prevede l’evoluzione del settore in Italia?

L’energia è centrale nella nostra vita quotidiana. L’energia elettrica, in particolare, è l’unica che possiamo produrre e accumulare autonomamente, garantendo un futuro pieno di opportunità e sfide nel settore.

Quali trend emergono nel settore dell’energia rinnovabile?

Le batterie di accumulo sono sempre più richieste e rappresentano il futuro delle energie rinnovabili.

**Come sensibilizzate i clienti sull’importanza del risparmio