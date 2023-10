“La pelle che abitiamo”, sold out l’evento di C+S Architects alla Fondazione Architettura Alto Adige

La sala della Fondazione Architettura Alto Adige sarà al completo per la conferenza dell’architetto Maria Alessandra Segantini, socia fondatrice dello studio C+S Architects, con Carlo Cappai. La conferenza inizia alle 19:00 del 5 ottobre 2023 a Bolzano, e non sarà disponibile online.

“La pelle che abitiamo” è il titolo che lo studio ha scelto per investigare il ruolo del design delle facciate e della loro performance rispetto al paesaggio, al contesto e alla storia delle città e delle comunità. L’architettura è un’espressione tangibile del rapporto tra umanità e ambiente. “La Pelle che Abitiamo” riflette sul ruolo cruciale che l’architettura svolge nel definire e riflettere questi rapporti.

I lavori saranno introdotti dall’architetto Carlo Calderan, presidente della Fondazione. Durante l’evento, si esplorerà l’influenza delle zone climatiche sulle nostre vite e sulle scelte architettoniche. Questo include come il clima modella la vegetazione, i trasporti, l’alimentazione, e i rifugi che utilizziamo. I partecipanti saranno portati in un viaggio attraverso l’architettura, esplorando i progetti passati e presenti, per capire come gli edifici interagiscono con diversi paesaggi.

“I paesaggi che abitiamo sono stati modellati dal clima”, spiega Segantini. “Il clima definisce la presenza di vegetazione, i mezzi con i quali ci spostiamo, il cibo che mangiamo e i ripari che utilizziamo per proteggere la nostra vita sulla terra. Il clima definisce le forme degli spazi che abitiamo. Come architetti siamo responsabili delle relazioni tra gli abitanti e l’ambiente, delle relazioni con l’identità e la cultura locali, delle suggestioni della luce e della materia. Con questi materiali in ogni progetto reinventiamo la storia e nuovi equilibri per le generazioni future. Raccontando il nostro viaggio nell’architettura attraverso le pelli che abbiamo costruito nei nostri quasi trent’anni di lavoro, ripercorreremo le relazioni che i nostri edifici costruiscono con i paesaggi differenti nei quali si innestano in un desiderio costante di prenderci cura del pianeta e dei suoi abitanti”.

Questo è anche un’opportunità per riflettere sul ruolo degli architetti nel definire questi rapporti, tenendo conto dell’identità locale, della cultura, della luce e della materia. Con la saggezza accumulata in quasi trent’anni di attività, C+S Architects presenta una visione per il futuro, uno in cui si prende cura del nostro pianeta e delle persone che lo abitano.

SCHEDA SULL’EVENTO

LA PELLE CHE ABITIAMO: Un Evento Architettonico Unico

Data e Ora: 05 Ottobre 2023, 19:00h

Luogo: Sede Alpewa, Via L. Negrelli 23, Bolzano

Programma:

Saluti iniziali e moderazione: Arch. Carlo Calderan, Fondazione Architettura Alto Adige.

Introduzione: Arch. Andrea Favale, Marketing Communication & Facility Manager, e Angelo Cimini, Consulente tecnico commerciale di Alpewa.

Alpewa: azienda leader nel settore dei sistemi di rivestimento, è fiera di ospitare e sponsorizzare l’evento. Con sede a Bolzano, Alpewa offre un’ampia gamma di sistemi di rivestimento per coperture e facciate. Alpewa, fornisce soluzioni avanzate per sistemi di sicurezza, facciate di e progetti di impermeabilizzazione