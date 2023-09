Aprire un casinò online: cosa bisogna sapere

In Italia uno dei settori più redditizi e che appassionano i cittadini è il gioco d’azzardo. Questo, negli ultimi anni, ha conosciuto un vero e proprio boom, con tantissime persone che hanno deciso di passare il proprio tempo sulle piattaforme di gioco digitali. Con l’avvento di internet e degli smartphone, infatti, i casinò online possono intrattenere qualsiasi utente in ogni luogo e in ogni momento. Insomma, una comodità per chi vuole giocare anche da casa ai propri giochi preferiti, come slot machine e roulette.

A riprova di ciò, basta guardare le entrate nelle casse dello Stato per l’anno 2022: 10,3 miliardi di euro. Si tratta di una cifra importante, specialmente alla luce di quanto vissuto negli ultimi anni, con una forte crisi causata dalla Pandemia e ulteriori eventi. Dopo anni bui, finalmente la luce, con il settore trainato proprio dai casinò online che, in tre anni hanno raddoppiato la spesa, arrivando a 3,7 miliardi di euro.

Viene da sé capire che si tratta di un mondo redditizio, se fatto con cognizione di causa e le giuste strategie. Tuttavia, sono in molti che si chiedono come aprire un casinò online, e in questo articolo proveremo a darvi una risposta.

I passi importanti per iniziare nel settore

Partiamo col dire che aprire un casinò online non è un’impresa impossibile, anche se richiede molta attenzione ai dettagli. In genere non è un percorso che si fa da soli, specialmente se si è poco pratici di alcuni punti, come nel lato informatico. In ogni caso, il primo passo da compiere è avere un sito web, non è possibile costruire una casa senza le fondamenta, quindi la scelta del giusto dominio è essenziale per dare vita al vostro progetto. Una volta fatto ciò, bisognerà affidarsi a esperti di web design che saranno incaricati di costruire l’aspetto della piattaforma. Il consiglio di molti è quello di essere semplici e funzionali, costruendo un sito web intuitivo anche per l’utente meno esperto. Per capire cosa intendiamo, potete prendere come esempio la pagina del casino di Betway, uno dei leader di questo settore o quelle di altri portali.

Che casinò online è senza divertimento? Ovviamente, si dovranno inserire i titoli. I giochi d’azzardo online li potrete chiedere in concessione alle compagnie di software, così da poter offrire a chiunque si registri un vasto catalogo con ampio margine di scelta.

C’è, però, un aspetto che non va dimenticato ed è il più importante di tutti, ovvero la licenza. Sappiate che senza licenza ADM, il casinò online non può operare in Italia. Il settore del gioco è sotto la giurisdizione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, che regolamenta ogni singolo aspetto, dalla sicurezza al sistema di pagamento, fino ai meccanismi di gioco. Insomma, ha il compito di rendere sicuro e trasparente il gioco, senza che si favoriscano utenti a discapito di altri. L’ente svolge ruolo essenziale per tutela della salute, sicurezza e legalità, come riferito a più riprese dall’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.

Come si ottiene la licenza ADM? Questo è un processo abbastanza tortuoso, non per l’iter burocratico, ma per la quantità di soldi che bisognerà spendere.

Quanto costa la licenza?

Probabilmente è il punto più interessante dell’intero articolo, il nodo da sciogliere per chiunque voglia aprire un casinò online. Una volta appurato che la licenza ADM è obbligatoria per lavorare in questo ambito in Italia, dobbiamo fare i conti con i costi per ottenerla. Attualmente il suo costo è superiore ai 350 mila euro. Questa cifra è un primo versamento da fare all’ente governativo, al quale va aggiunto il pagamento di imposte annuali sul profitto lordo che possono variare dal 3% al 20%. Oltre a ciò, andrà versata una tassa sul reddito di circa il 27,5 % da parte della società proprietaria della piattaforma di gioco.

Chiaramente, a tutto l’iter di ottenimento della licenza, vanno aggiunti i costi d’acquisto e mantenimento del sito web, l’affitto dei giochi e l’utilizzo di software di sicurezza che devono rispettare gli standard imposti dall’ADM.

Insomma, è facile capire come non sia complicato aprire un casinò online, ma risulta molto oneroso e pieno di ostacoli da dover superare. Il più delle volte, in questi casi, si stringono accordi con le banche, che garantiscono anche il corretto pagamento delle vincite agli utenti.