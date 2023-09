Domenica 24 settembre dalle 11.00 alle 22.00 : THE FASHION MARATHON ( YES BRAND MILANO )

Domenica 24 settembre dalle 11.00 alle 22.00 presso lo Spazio Antologico degli East End Studios, verrà presentata la seconda edizione delle sfilate “Yes Brand Milano” organizzate da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia, con il patrocinio di Assomoda – ConfCommercio.

Nella settimana della Fashion Week torna Yes Brand Milano, la maratona di sfilate che presenta le collezioni di aziende italiane ed internazionali all’interno di scenografie che rappresentano le più importanti opere d’arte esistenti. In questa edizione le modelle sfileranno all’interno dell’iconico dipinto del Botticelli, “La nascita di Venere”, alla presenza di ospiti, addetti ai lavori, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo.

L’appuntamento è per domenica 24 settembre, dalle 11.00 alle 22.00 presso lo “Spazio Antologico degli East End Studios in Via Mecenate, 84. In passerella “Yes Brand Milano”, presenterà le collezioni di giovani stilisti in un evento organizzato da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia con il patrocinio di Assomoda–Confcommercio.

L’ingresso degli ospiti sarà gratuito previa registrazione via mail all’indirizzo: info@brosgroup.it.

Giunto alla seconda edizione e reduce dal successo della prima edizione dello scorso febbraio, la kermesse offre un’importante vetrina ai giovani stilisti emergenti e alle aziende nella settimana più importante della moda italiana ed internazionale.

La giornata prevede una maratona di sfilate di brand italiani ed estericon un messaggio rivolto alla sostenibilità ambientale, a tutela della salvaguardia del pianeta.

La scelta di affidare al famoso art designer Gianluca Migliorino lo studio della scenografia è volto a simboleggiare il canone femminile della bellezza.

A consacrare ancora di più il binomio moda e arte, nella location sarà presente un importante galleria d’arte curata da Laura Tartarelli Art Gallery.

Fra gli stilisti presenti ci sarà anche l’associazione “Le Boteriane”, che presenterà la sua collezione rivolta alle donne curvy.

Fashion TV International sarà fra i media partner dell’evento.

Reduci dal successo della scorsa edizione, Tiziano Cavaliere e Paolo Urcioli, ideatori del format testimoniano la loro soddisfazione per il successo mediatico ottenuto e lavorano sullo sviluppo del format: “Vogliamo ringraziare i brand che ci hanno dato fiducia e che hanno aderito al nostro evento e tutti i partner che ci supportano, fra i quali Casa Arpege Parrucchieri Marco Todaro – MBA Making Beauty Academy, Luis Franciacorta, Crealisse Profumi, Hoas Group Torino, Matteo Milano Parrucchieri, Giuffrida Car Service, Laura Tartarelli Art Gallery”.

Direzione Commerciale: Paolo Urciuoli

Regia sfilate a cura di: Gianluigi Resta

A/R Public Relation: Stefano Valecce

Accoglienza e Accrediti: Anna Maria Gilardi