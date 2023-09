HYBE: LA EMTB TOP-CLASS

HAIBIKE stabilisce nuovi standard con la eMTB race-oriented

18 settembre 2023 – Con il suo carattere impressionante e le sue caratteristiche eccezionali, HAIBIKE HYBE stabilisce nuovi standard nel segmento delle eMTB. Sviluppata specificatamente per le competizioni e dotata di componenti top di gamma, la eMTB convince sia in termini di prestazioni che di design.

HYBE offre un’esperienza di guida di altissimo livello e prestazioni ottimali su qualsiasi terreno. È realizzata sulla struttura della piattaforma AllMtn con una geometria leggermente modificata, che le consente di offrire a tutti i rider la sensazione di una vera e propria macchina da corsa.

Il caratteristico tubo orizzontale consente di migliorare l’altezza di standover, garantendo al tempo stesso un elevato valore di riconoscimento. Il sistema di batterie rimovibili con tubo obliquo chiuso offre il vantaggio di una batteria rimovibile e contribuisce a un’estetica elegante. Inoltre, garantisce rigidità torsionale, peso ridotto e quindi massime prestazioni. I cavi integrati garantiscono un design pulito.

Prestazioni elevate: Performance Line CX Race Limited Edition

La potente Drive Unit Performance Line CX Race Limited Edition da 85 Nm di HYBE 11, in combinazione con la batteria rimovibile da 750 Wh, fornisce una trazione estrema ed è ideale per le gare di eMTB più impegnative del mondo. Il motore convince per il suo carattere agonistico su percorsi ripidi

in salita e in discesa, nonché su lunghe tappe con dislivelli significativi. Grazie ai componenti in magnesio, è più leggero e offre una potenza superiore del 400% anziché del 350%. L’esclusiva modalità Race consente un’accelerazione immediata all’uscita delle curve e la più rapida possibile. Pertanto, Performance Line CX Race è la soluzione ottimale per gli atleti professionisti di eMTB e per gli appassionati di sport ambiziosi. HYBE 9 si basa sulla collaudata drive unit Performance CX.

Assorbimento degli urti impressionante e sospensioni di prima classe

Sia HYBE 11 che HYBE 9 hanno 170 mm di escursione all’ anteriore e ruote da 29 pollici, combinate con 160 mm e 27,5 pollici al posteriore. Mentre la ruota anteriore supera senza fatica qualsiasi ostacolo, la ruota posteriore più piccola si adatta a un comportamento di guida agile. Questo mix di design Mullet assicura “business in the front, party at the back”, per un’esperienza di guida senza precedenti.

Il modello Top di gamma è allestito con forcella Fox Factory da 38 mm con cartuccia GRIP2, ammortizzatore Fox Float X Factory, trasmissione SRAM GX Eagle a 12 velocità AXS, freni Magura MT5 e ruote Mavic E-Deemax

Cosa distingue i modelli HYBE

Carattere racing sia in salita che in discesa, eccellente assorbimento degli urti

Motore: Bosch Performance CX-R (HYBE 11), Bosch Performance CX Smart System (HYBE 9); ciascuno con 250 W, 85 Nm, 25 km/h

Opzionale: Range Extender da 210 Wh

Batteria: 750 Wh (integrata e rimovibile)

Ruote mullet 29″/27.5″

Escursione: 170/160 mm

Triangolo anteriore: Carbonio con Flip-Chip

Triangolo posteriore: Alluminio

Tubo obliquo chiuso

ùPrezzi: 10.999 euro (HYBE 11), 7.999 euro (HYBE 9)

