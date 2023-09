Farmacie Dr.Max: Crescita A Tripla Cifra Con Il Digital Marketing

Forte dei risultati ottenuti, prosegue la collaborazione tra Studio Cappello e il colosso retail farmaceutico.

Terza catena in Europa del settore farmaceutico, Dr.Max ha affidato a Studio Cappello / WMR Group fin dal 2022 la strategia e la promozione in Italia del suo e-commerce drmax.it con obiettivi ambiziosi di crescita e fatturato.

La catena, in continua crescita, è attualmente presente in Italia con oltre 60 farmacie e nell’ultimo anno ha già visto una crescita importante, sia di store fisici che di prodotti a catalogo online.

Tra le attività svolte in questo percorso di collaborazione:

Creatività nella ricerca di soluzioni tecniche “fuori dagli schemi” per migliorare le performance delle campagne

Analisi dei dati figlie dell’approccio data-driven con incrocio di dati provenienti da Business Intelligence di Dr. Max, Google Analytics, dati delle piattaforme di Advertising (Google ADS, Meta, Bing, Criteo…)

Supporto consulenziale strategico per crescere nel competitivo mercato online

La condivisione di informazioni strategiche su aspetti come l’analisi dei prezzi, la disponibilità del catalogo, i tempi di spedizione e la qualità delle promozioni, hanno permesso di perseguire una strategia di marketing performante rispetto a concorrenti e benchmark di mercato.

Dopo aver saturato il lower funnel, la strategia di pianificazione advertising si è allargata con la copertura delle altre fasi del customer journey del cliente, mantenendo il focus sull’obiettivo finale del target di vendita.

Sono state inoltre testate una serie di innovative meccaniche promozionali online, frutto della ricerca e dell’expertise degli specialisti di Studio Cappello, per acquisire maggiore capacità di lettura e interpretazione dei dati a disposizione su clienti e campagne, e migliorare così l’affidabilità del forecasting di vendita – aspetto che ha portato ulteriori benefici andando ad efficientare ulteriormente il ROI sull’advertising.

Nel 2023 il percorso di crescita è stato confermato dal continuo trend di crescita dell’e-commerce rispetto agli obiettivi prefissati da casa madre.

“Il nostro obiettivo è quello di presidiare con sempre maggiore forza un mercato complesso e articolato com’è quello dell’e-commerce farmaceutico in Italia, andando a supportare anche lo sviluppo del canale retail. Da qui la scelta di aumentare in maniera consistente l’investimento e di lavorare su nuovi filoni di marketing, come quello dell’automation, affiancati dal valido supporto del team di Studio Cappello” conclude Francesco Ghibaudo – CMCO Dr. Max, “In questi primi 6 mesi dell’anno i risultati sono stati positivi, abbiamo raggiunto tutti i traguardi ambiziosi che ci eravamo dati.”

_____________________________

STUDIO CAPPELLO / WMR GROUP: Agenzia digital & performance marketing tra le più certificate in Europa. Tramite un approccio data-driven massimizza il ROI e le performance delle campagne ADV, SEO e Social Media utilizzando le più avanzate tecnologie integrate di intelligenza artificiale, machine learning e data intelligence. Mappa i touchpoint utilizzati dagli utenti nella customer journey (motori di ricerca, comparatori, social, portali, email, app, negozio etc.) per realizzare un digital marketing mirato valorizzando la customer experience e puntando a KPI mantra quale il Customer Lifetime Value. Certificata “Great Place To Work”