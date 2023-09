Creditis Rinnova Il Proprio Sito Affidandosi A Studio Cappello / WMR Group

Creditis Servizi Finanziari Spa, intermediario finanziario specializzato nel fornire credito al consumo alla clientela privata attivo dal 2008 e con sede a Genova, raggiunge un’altra tappa del proprio piano industriale affidando a Studio Cappello / WMR Group il progetto di rifacimento del sito al fine di perseguire la massima visibilità nei motori di ricerca (Search Engine Optimization – SEO) e rafforzare i propri obiettivi strategici di diversificazione dei canali di acquisizione

Basandosi sui risultati emersi da un audit SEO strutturale, si è scelto di potenziare tutto il percorso esperienziale dell’utente, integrandosi con CRO (Conversion Rate Optimization) e UX (User Experience Design).

Il progetto ha perciò condotto alla definizione e realizzazione del nuovo sito: una soluzione a più ampio respiro per raggiungere risultati più completi e duraturi, ed essere in grado di misurarsi al meglio in un mercato complesso e competitivo come quello dei Prestiti e Finanziamenti.

La progettazione è frutto della sinergia tra gli specialisti in UX Design di Studio Cappello e il team di designer e IT interno di Creditis. Un perfetto esempio di collaborazione e lavoro di squadra, che ha portato alla prototipazione e progettazione di un design system basato sia sulla conoscenza dei comportamenti di navigazione sia sugli aspetti visivi identitari del marchio.

Lo sviluppo del sito è stato realizzato da Adviva / WMR Group mediante una soluzione tecnologica frutto della expertise della tech agency nella costruzione tecnica di piattaforme performanti e conversion-friendly a servizio del Marketing Digitale e della SEO.

“Il rinnovamento del sito di Creditis è un ulteriore tassello che si aggiunge al percorso di rafforzamento della nostra presenza digitale, percorso partito nel 2022 con il lancio della piattaforma per la sottoscrizione dei finanziamenti 100% digital e la creazione di un Digital Hub nella città di Milano” dichiara Mauro Viotto, Amministratore Delegato di Creditis

__________________

STUDIO CAPPELLO / WMR GROUP: Agenzia digital & performance marketing tra le più certificate in Europa. Tramite un approccio data-driven massimizza il ROI e le performance delle campagne ADV, SEO e Social Media utilizzando le più avanzate tecnologie integrate di intelligenza artificiale, machine learning e data intelligence. Mappa i touchpoint utilizzati dagli utenti nella customer journey (motori di ricerca, comparatori, social, portali, email, app, negozio etc.) per realizzare un digital marketing mirato valorizzando la customer experience e puntando a KPI mantra quale il Customer Lifetime Value. Certificata “Great Place To Work”

ADVIVA / WMR GROUP L’azienda si occupa di massimizzare gli investimenti dei brand nel Digital Marketing sviluppando siti, app ed e-commerce tecnicamente predisposti per le performance.