Censimento Cimiteriale Certificato con Metodo VPA: Efficienza e Precisione nella Gestione dei Cimiteri

Effettuare un censimento cimiteriale certificato è un passo fondamentale per la gestione efficiente di un cimitero. Il censimento cimitero comprende l’identificazione accurata dei dati anagrafici dei defunti e della loro posizione all’interno del sito.

Nel passato, molte amministrazioni comunali hanno affrontato sfide nell’organizzazione del censimento del cimitero a causa di limitate risorse e carenze logistiche. Tuttavia, l’azienda Aldilapp ha introdotto un nuovo metodo, noto come metodo VPA (Video Photo Audio), che rende ora possibile effettuare un censimento cimiteriale in tempi più brevi e a costi contenuti.

Il metodo VPA è stato sviluppato dai tecnici esperti di Stup 1 Srl (società benefit) che hanno impiegato la loro vasta esperienza nel campo dei censimenti dei cimiteri per creare il database di Aldilapp. Questo approccio innovativo, ora adottato anche da altre aziende del settore, fa uso di diverse tecnologie e strategie specifiche per ciascun tipo di cimitero.

Il metodo VPA per il censimento cimiteriale impiega la registrazione video sia per le aree di terra che per i columbari. Inoltre, utilizza un sofisticato software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per estrarre testi dalle immagini, oltre a registratori audio per catturare annotazioni vocali degli operatori. Questa combinazione di tecnologie riduce al minimo gli errori e consente di ottenere una geolocalizzazione precisa di tutte le tombe.

Rispetto ai tradizionali metodi basati su registrazioni manuali, l’approccio VPA offre notevoli vantaggi. Si riduce in modo significativo la possibilità di errori e consente una raccolta dati precisa e puntuale. I dati raccolti possono essere facilmente integrati in sistemi di gestione cimiteriale, agevolando la supervisione del cimitero. Inoltre, il metodo VPA offre una solida base per la ricerca delle tombe attraverso dispositivi mobili come smartphone o iPad, semplificando il lavoro sia dei visitatori che degli operatori del settore.

Il censimento cimiteriale semplificato attraverso il metodo VPA è sinonimo di gestione precisa ed efficiente. La digitalizzazione delle informazioni cimiteriali elimina la necessità di documentazione cartacea, semplificando l’accesso ai dati rilevanti. La mappatura digitale permette anche l’automazione delle procedure relative ai tributi e alle lampade votive, alleggerendo il carico di lavoro dell’amministrazione cimiteriale.

Il metodo VPA rappresenta un’innovazione di rilievo nell’ambito del censimento cimiteriale. Grazie alle tecnologie avanzate utilizzate e all’approccio ingegnerizzato, è possibile condurre censimenti precisi e rapidi, fornendo una base solida per una gestione efficiente dei cimiteri. La società Aldilapp ha certificato il suo censimento cimiteriale con metodo VPA secondo gli standard ISO 9001, garantendo così l’affidabilità e la qualità dei dati ottenuti. Optare per il metodo VPA significa investire nella gestione oculata e moderna di un cimitero, ottimizzando i processi e migliorando l’esperienza complessiva dei visitatori e degli operatori del settore.