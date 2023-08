Premio Moda Città dei Templi, premia Tomaso Trussardi.

Si è svolto presso il Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum il Premio Moda Città dei Templi, la 7th edizione, per la sezione “Fashion International Brand” è andata al dott. Tomaso Trussardi (nella foto), ospite “glamour” di grande prestigio per la manifestazione.

In occasione della presentazione in passerella del brand Moda Paestum, Trussardi ha parlato del suo percorso e successo imprenditoriale nella moda, del suo nuovo progetto “food” e della sua passione per i motori.

Il Premio Fashion in Paestum è organizzato dall’Associazione Culturale Paestum Cilento Moda Aps, presieduta da Lucio Jack Di Filippo, il quale, dopo il successo della presentazione ad Istanbul, in Turchia, del brand Paestum a novembre 2022, attraverso i suoi tre direttori creativi Massimiliano Giangrossi, Paola Bignardi e Annalisa Martino ha presentato in passerella, al Next, la nuova collezione Moda Paestum Spring/Summer 2024.

Madrina dell’evento è stata Dayane Mello, modella brasiliana famosa su tutti i rotocalchi nazionali ed internazionali. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capaccio Paestum, l’Istituzione Poseidonia, Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni, Pro Loco Capaccio Paestum, Rotary Club Capaccio Paestum, Confraternita dei Sartori Napoli e Fare Ambiente Italia nell’ottica di Moda Sostenibile tanto voluta e promossa dal brand Moda Paestum.

Sono stati consegnati premi a personalità locali come il Premio “Cilento al neo Presidente del Parco del Cilento, Diano e Alburni Giuseppe Coccurullo, Premio “Cultura” Moda Città dei Templi 7th 2023 al prof. Vincenzo Pepe, presidente di Fare Ambiente Italia, movimento ecologista italiano molto attivo nel campo della moda sostenibile e il Premio Dieta Mediterranea al dott. oncologo Gerardo Siano che ci ha illustrato anche il suo progetto sul Melograno

Ha condotto Anthony Peth volto noto Rai e La7

Hair Style a cura del team di Lioni (Av) Gionathan Contino;

Miky Academy di Castellammare di Stabia (Na) invece è stata la make up artist dell’evento.

Photography Team composto da Lucia Rocco, Claudio Tramonto, Gennaro D’Angelo e Giovanni Croce