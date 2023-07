Via Spiga 15, una dimora di charme e design in pieno centro.

Via Spiga 15, situata nell’iconica via del quadrilatero della moda milanese da cui prende il nome, gode di una suggestiva vista sui tetti della città e sulle blasonate corti meneghine. La location rappresenta l’essenza di una dimora riservata, luminosa e dal design raffinato in stile “Vecchia Milano”.

L’ambiente si sviluppa su centoventi metri-quadri e coniuga un’atmosfera raffinata e confortevole, ideale per ospitare eventi esclusivi, meeting di lavoro, press day, presentazioni di prodotti e progetti, colazioni e cene business ma anche informali, shooting e workshop.

Approccio tailor-made

La nostra filosofia è efficace in quanto amiamo prenderci cura del cliente; sin dalla progettazione fino alla conclusione dell’evento il cliente è seguito scrupolosamente e consigliato dal nostro Event Manager.

Lo Chef di Casa, così come tutti i nostri collaboratori e fornitori, sono misurati nei risultati attraverso il costante monitoraggio della soddisfazione del cliente. In ViaSpiga15 tutto è studiato per creare un’atmosfera rilassata dove trovarsi sempre a proprio agio.

Lo spazio ideale per incontrarsi, scambiare idee ed esperienze.

Un ambiente versatile

ViaSpiga15 è una location totalmente arredata nei minimi particolari. In base alle esigenze del cliente è in grado di cambiare volto e assumere l’identità desiderata.

Gli spazi

ViaSpiga15 è un appartamento di 120mq dotato di 4 ambienti: Living, Convivium, Golden room ed Eclectic room. Offre doppi servizi, un terrazzino bow-window con vista sui cortili milanesi ed una cucina completamente attrezzata con vista su Via della Spiga.

Location polifunzionale

ViaSpiga15 è una location dinamica e i suoi spazi si prestano per diverse tipologie di eventi: presentazioni, press day, press conference, ma anche pranzi o cene aziendali standing o placée, workshop, cocktail party, attività di team-building ma anche eventi privati.

La location accoglie comodamente fino a 30/35 persone standing, ed un massimo di 24 persone per pranzi o cene placée. E’ inoltre possibile allestire la Living Room con un tavolo imperial per 16 persone oppure 3 tavoli rotondi da 8 persone.

Servizi inclusi

•Governante in divisa durante tutta la durata dell’evento

•Doppi servizi (bagno ospiti e di servizio) e lavette monouso in spugna •Mise en place per pranzi/cene/cocktail standing

•Intera location arredata e cucina attrezzata

•Musica in filodiffusione in ogni stanza

•Stampante e Wi-Fi

•Tv Samsung 50 pollici con possibilità di proiettare video o presentazioni •N° 12 faretti illuminanti a led in comodato d’uso

•N° 4 stendini e n° 30 appendiabiti

•Allestimento floreale basic e candele profumate

•Location conforme al dlgs 81/08

•Parcheggio/Silo (Venezia Parking) a 3 minuti a piedi

•Parcheggio libero su strisce blu Via Marina a 3 minuti a piedi

contatti

Sabrina Iencinella – CEO and owner

Segreteria – +39 3760415953 – segreteria@viaspiga15.com



www.viaspiga15.com