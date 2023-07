GARMIN FĒNIX 7 IL PIÙ ICONICO SMARTWATCH MULTISPORT DELLA COLLEZIONE GARMIN SI RINNOVA

L’anima outdoor, vera, pura, che lo ha sempre contraddistinto, rimane inalterata.

Ma ora, con la nuova serie fēnix 7 di Garmin si manifestano innovazione delle funzioni e novità estetiche e di hardware, a partire dalla comoda interfaccia con tasti combinata all’intuitività del touchscreen, per passare alle più performanti funzioni di assistenza all’allenamento, all’estrema durata della batteria e all’introduzione dell’esclusiva torcia flashlight sui modelli fēnix 7X.La tecnologia applicata e il dettaglio estetico del più iconico smartwatch multisport dell’azienda americana passa a un nuovo, più alto, e avanguardistico livello

Hashtag di riferimento: #GarminItaly

Milano, 18 gennaio 2022 – Garmin presenta la serie fēnix®7: la nuova generazione della gamma ammiraglia dei prodotti multisport Garmin è arrivata per essere indossata da atleti, esploratori, alpinisti e da tutti coloro che desiderano avere al proprio polso un concentrato di tecnologia al servizio delle attività outdoor e indoor.

«La serie fēnix ha avuto, e ha tutt’ora, un posto di riguardo tra i prodotti che l’azienda ha presentato negli ultimi anni. – ha dichiarato Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia – Siamo davvero molto felici di presentare oggi questa nuova e innovativa versione, proprio nel decimo anniversario dal suo debutto ai polsi dei più grandi sportivi. Quelli della famiglia fēnix non sono solo sportwatch, ma simboli di una passione da indossare e da raccontare sempre, durante la propria quotidianità e durante l’attività sportiva. Vere e proprie icone del percorso verso il raggiungimento di un grande sogno».

Concepita, disegnata e sviluppata appositamente per migliorare e monitorare le proprie performance giorno dopo giorno, la serie fēnix 7 abbina ora l’affidabile selezione dei menù a 5 pulsanti a una interfaccia d’uso touchscreen reattiva e priva di latenze, che consente di fornire una navigazione combinata nelle selezioni e la massima interazione con i grafici di tutti i widget. Nuove e innovative funzionalità per un’analisi più approfondita del proprio allenamento sono state introdotte, così come è stato potenziato il sistema di ricezione satellitare con l’implementazione del ricevitore GNSS MULTI-BAND, GPS-GALILEO-GLONASS e mappatura multi continente precaricata, o da scaricare gratuitamente a seconda dei modelli.

Anche l’estetica mostra interessanti novità, senza rinunciare alle linee che hanno caratterizzato fēnix negli anni, con un design rivisitato a partire dalle protezioni Button Guard dei pulsanti con contrafforti a rinforzo in metallo: tutto a favore della massima precisione nell’individuare il tasto START/STOP anche con i guanti. Il restyling si completa con l’estensione della lunetta, che ora arriva a coprire le anse, offrendo un tocco di lucentezza e protezione per un elemento che risulta esposto agli urti.

Performance e design

Grazie all’ampia varietà di modelli disponibili (più di 20), la serie fēnix 7 risponde a ogni tipo di esigenza, a partire dalle dimensioni della cassa, da 42mm nella versione S, 47mm e 51mm nella versione X. Assemblata per garantire la massima affidabilità con materiali unici come l’acciaio, il titanio e lo zaffiro, la serie è stata riprogettata per fornire ancora più robustezza grazie alle alette rinforzate e alla protezione dei pulsanti in metallo. La gestione del menù e della selezione delle funzioni tramite pulsanti è abbinata ora a una nuova reattiva interfaccia touchscreen per offrire una doppia soluzione, migliorando l’interazione quotidiana con lo smartwatch e la navigazione sulla mappa.

La combinazione pulsanti e touch facilita l’utilizzo e una rapida interazione con le mappe TopoActive, Popularity e Golf integrate nei modelli Sapphire Titanium, e scaricabili gratuitamente per i modelli Acciaio con lente in cristallo. Un’altra grande novità è rappresentata dall’introduzione nella gamma dei modelli Sapphire Solar, che non scendono a compromessi tra la durata estrema garantita dalla ricarica solare fornita dalla tecnologia Power SapphireTM e la garanzia di ultra resistenza offerta dal vetro zaffiro. Migliorano anche lucentezza e leggibilità del display grazie alla natura del corindone. fēnix 7 aumenta inoltre la superficie di raccolta solare permettendo fino al raddoppio del guadagno solare rispetto alla generazione precedente in modalità smartwatch. I modelli fēnix 7X Solar Power GlassTM e Solar Power SapphireTM regalano ancora più tempo alle passioni, dilatando i periodi tra una ricarica e l’altra fino a 5 settimane in modalità smartwatch1 e fino a 6 giorni in modalità GPS2.

Il modello fēnix 7X introduce una torcia multi-LED integrata nella cassa. Questa sorgente luminosa multiuso è un punto di svolta per lo sport, le attività outdoor e per la vita quotidiana. Durante le corse al buio o semplicemente in condizioni ambientali di scarsa visibilità, una luce rossa, attivabile anche in modalità strobo come segnale di richiesta soccorso o bianca a flusso regolabile, illuminerà la strada per permettere una maggiore visibilità e soprattutto per essere visti. Abilitando la modalità corsa, la luce seguirà la cadenza del runner, alternando il bianco e il rosso a ogni oscillazione del braccio, per rendere facilmente visibile l’atleta in qualsiasi condizione: le corse del tardo pomeriggio o notturne non sono mai state così sicure e hanno ora un alleato di sicurezza in più.

Nuove funzioni di allenamento

L’allenamento si fa ancora più innovativo con le app per lo sport, dal bouldering indoor all’alpinismo, passando per le nuovissime windsurf e kitesurf fino ad arrivare all’allenamento della forza funzionale e molto altro ancora.

Sul fronte del miglioramento della performance, la serie fēnix 7 implementa strumenti innovativi:

Feed di allenamento giornalieri indica il training di corsa o di bici consigliato in base allo stato e al carico di allenamento attuale, oltre al livello di forma fisica generale.

(Per consentire a fenix 7 di lavorare al meglio, si consiglia d’indossarlo h24 per facilitare il miglior auto apprendimento per le valutazioni e attendere almeno una quindicina di allenamenti al fine di ottimizzare una profilazione corretta).

Affidabile in qualsiasi situazione

Dotata della suite completa di funzionalità di navigazione di Garmin, la nuova serie fēnix 7 supporta tutti i principali sistemi satellitari (GPS, GLONAS e GALILEO) e introduce la tecnologia MULTI-BAND sui modelli Sapphire Titanium. La ricezione della frequenza L5 aggiuntiva garantisce una maggiore precisione anche in condizione di scarsa visibilità del cielo e riduce al minimo gli errori di posizionamento dovuti all’effetto multipath (la riflessione anomala del segnale satellitare in presenza di ostacoli o superfici riflettenti come acqua o montagne).

Altra novità è rappresentata dalla nuova interfaccia d’uso Sync Setting che permette d’impostare il fēnix 7 direttamente dallo smartphone con maggior praticità e leggibilità. Sui modelli si trovano già pre-caricate le mappe SkiView™ dedicate allo sci alpino e fondo per i modelli Power SapphireTM o scaricabili per gli altri modelli. I modelli Standard e Solar consentono di scaricare mappe TopoActive ovunque ci si trovi, grazie all’innovativa capacità di download via connessione WI-FI. Concepita per tutti i trail runner, la funzione Up Ahead, novità assoluta per la serie fēnix, offre le posizioni esatte delle stazioni di soccorso, dei sentieri, delle svolte, dei ristori e dei POI come un vero roadbook. Per i checkpoint definiti dall’utente sono inoltre disponibili metriche delle prestazioni che includono la distanza e l’ascesa residua, con un riepilogo dell’ultimo intertempo e consigli di riposo opzionale, il tutto votato ad aiutare gli atleti a gestire il loro tempo durante la competizione.

Tutto il giorno al proprio polso

Progettata per essere indossata tutto il giorno, tutti i giorni, la serie fēnix 7 offre strumenti per il controllo della forma fisica 24 ore su 24. Tra questi, il sensore Pulse Ox, il rilevatore di frequenza cardiaca integrato 4 GEN, il monitoraggio della respirazione e dello stress, oltre alle informazioni sul benessere Garmin come Body Battery™, Fitness Age e Valori della qualità del sonno con monitoraggio evoluto del riposo3. Dopo aver riposato, è possibile verificare quanto tempo è stato speso in ogni fase del sonno e ottenere informazioni dedicate su come l’attività sportiva, i livelli di stress e l’orario a cui ci si è coricati abbiano influito sulla qualità del sonno con un punteggio compreso tra 0 e 100.

Se associato a uno smartphone compatibile, fēnix 7 mostra le notifiche smart direttamente al polso. Le funzioni di sicurezza e Incident Detection garantiscono la massima tranquillità durante l’allenamento all’aperto grazie al rilevamento automatico di cadute accidentali e avvisi di assistenza attivati ​​manualmente, in grado di inviare un messaggio geolocalizzato ai contatti di emergenza4 .

Gli utenti possono accedere alla soluzione di pagamento contactless Garmin Pay™5 e godersi le playlist musicali dei servizi di streaming6 come Spotify®, Amazon Music e Deezer, precaricati sulla serie fēnix 7 Sapphire Titanium. Il nuovo Connect IQTM Store consente agli utenti di scoprire le app, widget, campi dati e nuovi quadranti orologio consigliati e installarli tramite Wi-Fi direttamente dall’orologio, senza bisogno di telefono.

I modelli Garmin fēnix 7S, fēnix 7 e fēnix 7X, versione standard (non-solar), Solar e Sapphire Solar Edition, sono disponibili da oggi presso i canali di vendita ufficiali Garmin a partire da € 699.99.

Per informazioni: www.garmin.com/it-IT

1 Ricarica solare, se indossato per almeno 3 ore all’aperto in condizioni di 50,000 lux

2 GPS Mode Disclaimer: Solar charging, in condizioni di 50,000 lux

3 Non è da intendersi come prodotto di analisi medica o diagnosi, per maggiori informazioni Garmin.com/ataccuracy

4 Se abbinato a smartphone compatibile. Per info su funzioni di sicurezza e tracking Garmin.com/safety.

5 CIrcuito di banche aderenti su https://www.garmin.com/it-IT/garminpay/banks/

6 Potrebbe richiedere un abbonamento Premium del provider di musica

Su Garmin

Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (NYSE: GRMN), leader mondiale nella navigazione satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, sport, outdoor, nautica, aviazione e per applicazioni OEM. Garmin International ha sede negli Stati Uniti e ha uffici in Europa e in Asia, per un totale di 80 sedi nazionali in tutto il mondo e di oltre 17.000 dipendenti. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia srl con sede a Milano. Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Ufficio stampa Garmin Italia a cura di LDL COMeta

via Quinto Alpini, 4 – 24124 Bergamo

Tel. +39 035.4534134 / Tel. +39 035.346525

Per informazioni alla stampa:

Ilaria MESSA

mobile: +39 338 5664423



Tutti i comunicati stampa sono disponibili su: http://www.ldlcometa.it