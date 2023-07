Boa Technology, creatrice del rivoluzionario, brevettato e premiato Boa® Fit System, è lieta di annunciare le nuovissime scarpe Fox Union BOA®. Con sistema di regolazione del fit ulteriormente migliorato, queste scarpe permettono di vivere le proprie avventure in mountain bike senza porsi limiti! Scopri una pedalata più potente e una calzata perfetta grazie al doppio sistema BOA® Li2 di queste scarpe da trail.

La piattaforma BOA® Li2 ha portato sul mercato una rotella più resistente, leggera e sostenibile, con un design elegante e a basso profilo. Inoltre, la chiusura e l’allentamento multidirezionale consentono una regolazione più comoda, più veloce e incrementale del fit. Questo offre ai ciclisti una calzata veloce, senza sforzo, precisa in ogni situazione, grazie anche a lacci in tessuto resistenti, flessibili e a basso attrito.

Le caratteristiche tecniche pensate per rendere la scarpa più robusta, come la punta stampata che protegge dagli urti con le pietre, permettono al modello Union di affrontare con disinvoltura le sfide più dure dei percorsi di trail.

La suola interna, leggera aderente ed essenziale, è sviluppata in modo specifico per questo modello e offre maggiore aderenza e sensibilità sui pedali, migliorando il comfort durante lo sforzo.

Devi scendere dalla bici per aggirare un albero caduto sul sentiero? Nessun problema! La suola è in mescola di gomma Ultratac™, con tasselli sviluppati per offrire livelli di aderenza e durata eccellenti.

Versatili e sobrie, le scarpe Union sono progettate per seguirti in ogni tua avventura, da solo o con gli amici!

Prezzo: 239,99 €

Link: https://www.boafit.com/it-it/products/fox-union-boar/2190.html

APROPOSITODIBOA.

Boa Technology Inc, creatori del rivoluzionario, premiato e brevettato BOA® Fit System, collabora con marchi leader nel mercato per rendere i migliori prodotti del mondo eccellenti. Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il BOA® Fit System è usato nei prodotti utilizzati per sport invernali, ciclismo, escursionismo/trekking, golf, corsa, sport su campi sportivi, abbigliamento da lavoro, rinforzi medici e protesi. Il sistema consiste in tre parti integrali: una rotella micro-aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed delle guide del laccio a bassa frizione. Ogni configurazione è progettata per ottenere un fit perciso, veloce e senza sforzo e che dura nel tempo, sostenuta dalla GaranziaBOA®. Boa Technology Inc. ha sede a Denver, Colorado, con uffici in Austria, ad Hong Kong, in Cina, Sud Corea e Giappone. Per maggiori informazioni visitare il sito BOAFIT.COM BOAFIT.COM