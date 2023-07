FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM: MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER

FALKE ESS lancia la nuova collezione P/E 2023 sviluppata per aiutare glisportividituttelecategorieamuoversimeglio,sentirsimeglioe ottenereprestazionimigliori.

Nel 1996 FALKE, azienda tedesca leader nel settore della calzetteria e con un impareggiabile know-how in termini di filati e materiali, ha fondato il marchio FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM con l’obiettivo di applicare la sua lunga esperienza nel campo della biomeccanica sportiva sviluppando dei capi, in collaborazione con scienziati dello sport, che performassero in maniera eccellente.

Le colonne portanti che hanno guidato lo sviluppo del brand e dei suoi prodotti sono: anatomia, ergonomia e termoregolazione.

Combinando sistematicamente funzionalità, comfort, innovazione e design, FALKE ESS crea prodotti unici in grado di soddisfare le esigenze più diverse e per fornire prodotti dedicati ad ogni tipo di sport.

RU Trail – Running

La calza RU Trail di FALKE ESS è la soluzione perfetta per assicurare maggiore stabilità su terreni irregolari. Queste calze stabilizzano la caviglia grazie ad una banda realizzata con una lavorazione particolare per ridurre al minimo il rischio di slogature. La traspirabilità dei materiali mantiene il piede asciutto, mentre le zone rinforzate assicurano protezione, ammortizzazione e comfort ottimizzato. La calza RU Trail garantisce un contatto diretto con la calzata che permette la trasmissione immediata dell’energia.

Prezzo: 23,90 euro

BC Impulse Peloton – Bike

La BC Impulse Peloton di FALKE ESS è una calza bike ultraleggera che grazie all’innovativo inserto a rete posizionato sotto l’avampiede, stimola i recettori della pianta prevenendo così l’intorpidimento. Questa tecnologia garantisce inoltre un rapido trasporto dell’umidità e del sudore verso l’esterno mantenendo i piedi sempre freschi e asciutti. La tecnologia Impulse permette una trasmissione immediata della potenza migliorando la dinamica e l’equilibrio sulla bicicletta. Infine, la calza BC Impulse Peloton ha una vestibilità ottimale e garantisce comfort assoluto.

Prezzo: 22,90 euro

TK2 Explore Cool – Trekking

Grazie alla sua imbottitura media e alla sua combinazione di fibre con Lyocell, la TK2 Cool è la calza da escursionismo in grado di garantire il massimo comfort e un buon isolamento termico durante i percorsi sui terreni di montagna durante la bella stagione. Il rapido trasporto dell’umidità e la perfetta vestibilità FALKE garantiscono al piede una termoregolazione ottimale e un elevato comfort, mentre la struttura traspirante a 3 strati mantiene il piede asciutto lasciando una sensazione unica sulla pelle.

Prezzo: 27,90 euro

ABOUT FALK:

Il brand FALKE nasce nel 1895 grazie all’intuizione di Franz Falke Rohen, e fin dalla sua fondazione ha coniugato sapientemente ricerca dell’innovazione e know-how artigianale, per realizzare calze iconiche apprezzate dai consumatori di tutto il mondo. Il segreto del successo di FALKE è la grande cura per i dettagli, resa possibile grazie alla presenza di artigiani depositari di un bagaglio di competenze ormai introvabili, unita a materiali di altissima qualità e grande creatività. Il risultato è un prodotto iconico. FALKE è oggi presente in oltre 60 Paesi e produce calzetteria, fitwear, intimo e apparel. Il brand FALKE è distribuito in Italia da Oberalp Group.www.oberalp.com