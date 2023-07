Columbia, brand americano da sempre leader del settore di prodotti outdoor – dall’apparel, agli accessori, alle calzature e all’attrezzatura – pone l’autenticità alla base del suo sviluppo.

Innovazione, funzionalità e alta qualità sono le caratteristiche chiave che contraddistinguono il marchio e le sue collezioni: dalla realizzazione dei suoi prodotti, alle persone che fanno parte del suo team, fino ai consumatori che attrae. Con l’obiettivo di rendere l’outdoor accessibile a tutti.

UOMO

GIACCA SOFTSHELL PLATINUM PEAK™

La giacca da uomo Platinum Peak, capo iconico della collezione Titanium di Columbia, è un guscio leggero e dalla vestibilità comoda in tessuto elasticizzato in due direzioni, perfetto per le avventure in montagna in primavera e in estate. Questo prodotto è in grado di proteggere da vento e pioggia. Tra le caratteristiche tecniche è presente un cappuccio sagomato dotato di un elastico parziale per una migliore vestibilità e una comoda tasca interna in mesh per riporre il telefono o i propri oggetti personali.

Disponibile nel colore: Black Prezzo: 150,00 euro

Link: https://www.columbiasportswear.it/IT/p/giacca-softshell-platinum-peak-da-uomo-2034431. html?dwvar_2034431_color=010

T-SHIRT TITAN PASS™

Titan Pass è la t-shirt tecnica da uomo della collezione Titanium di Columbia. Questo prodotto è dotato della tecnologia traspirante Omni-Wick™ in grado di respingere l’umidità dalla pelle e accelerarne l’evaporazione mantenendo sempre il corpo asciutto. Progettata per le attività estive, come escursionismo e fast hiking, è realizzata con un tessuto elasticizzato confortevole che permette di catturare e neutralizzare gli odori e mantenere così una sensazione di freschezza per tutta la giornata.

Disponibile nei colori: Black, Jet Stream, Spicy Prezzo: 50,00 euro

Link: https://www.columbiasportswear.it/IT/p/t-shirt-tecnica-titan-pass-da- uomo-1991471.html

PANTALONI SILVER RIDGE™ UTILITY

I pantaloni Utility della collezione Silver Ridge firmata Columbia nascono per essere multiuso. La protezione solare UPF e la tecnologia traspirante mantengono le gambe fresche e asciutte quando le temperature salgono. L’elastico parziale in vita e la cintura rimovibile assicurano il massimo comfort mentre si è in movimento. Composti al 100% da tessuto riciclato, questi pantaloni presentano tasche cargo e una tasca di sicurezza con cerniera in grado di offrire spazio a sufficienza per riporre l’essenziale per le escursioni.

Disponibili nei colori: Tusk, Black, City Grey, Grill, Ancient Fossil Prezzo: 70,00 euro

Link: https://www.columbiasportswear.it/IT/p/pantaloni-da-camminata-silver- ridge-utility-da-uomo-2012952.html?dwvar_2012952_color=221

DONNA

GIACCA IMPERMEABILE MAZAMA TRAIL™

Con la giacca Mazama Trail della collezione Titanium di Columbia la pioggia battente non sarà più un ostacolo grazie alla tecnologia Omni-Tech™ 3D con cuciture termosaldate. Il design traspirante con ventilazione ascellare rilascia l’umidità in eccesso, il cappuccio, i polsini e la protezione per il mento regolabili isolano dagli elementi, mentre le tasche con cerniere rivestite proteggono gli effetti personali. Un capo perfetto per proteggersi dal fastidio della pioggia e dell’umidità senza l’uso di PFC.

Disponibile nei colori: Purple Tint/Black/Ancient Fossil, Black Prezzo: 230,00 euro

Link: https://www.columbiasportswear.it/IT/p/giacca-impermeabile-mazama- trail-da-donna-2035001.html?dwvar_2035001_color=569

T-SHIRT ZERO RULES™

La morbida t-shirt tecnica Zero Rules di Columbia è perfetta per le attività all’aperto durante l’estate. Zero Rules è realizzata con la tecnologia di Columbia Omni-Freeze ZERO™, che reagisce con il sudore per abbassare la temperatura del materiale, mantendo il corpo fresco e asciutto. Inoltre è dotata della tecnologia Omni-Wick, che allontana l’umidità dalla pelle e la disperde lungo la superficie del tessuto per una rapida evaporazione. Completano le caratteristiche tecniche un trattamento antimicrobico per proteggere dalla proliferazione batterica.

Disponibile nei colori: Peach Heather, Black, Cirrus Grey Heather, Nocturnal Heather, Vista Blue Heather, Purple Tint, Wild Geranium.

Prezzo: 35,00 euro

Link: https://www.columbiasportswear.it/IT/p/t-shirt-tecnica-zero-rules-da- donna-AL6914.html?dwvar_AL6914_color=457

PANTALONI CONVERTIBILI SILVER RIDGE™ UTILITY

I pantaloni Utility da donna della collezione Silver Ridge di Columbia nascono per essere versatili, protettivi e convertibili. La protezione UPF 50 ripara dalle più elevate temperature, mentre la parte inferiore della gamba è rimovibile grazie ad una apposita cerniera che permette di trasformare i pantaloni da lunghi a corti offrendo massimo comfort e flessibilità. Questo capo è composto per il 100% da materiale riciclato e si adatta a qualsiasi cambiamento meteorologico o di percorso.

Disponibile nei colori: Stone Green, Black, City Grey, Ancient Fossil Prezzo: 80,00 euro

Link: https://www.columbiasportswear.it/IT/p/pantaloni-da-camminata- convertibili-silver-ridge-utility-da-donna-2037611.html?dwvar_2037611_ color=010

