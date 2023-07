COLLEZIONE SS23 BARTS

“FALLING IN LOVE WITH SUMMER ALL OVER AGAIN”

Da 30 anni BARTS rappresenta per il mercato europeo il marchio di punta degli accessori. Ogni stagione, il brand presenta una nuova gamma di prodotti di alta qualità: comodi, funzionali e alla moda. Per uomini, donne, bambini e neonati. L’unicità del design e la costante ricerca dei materiali sono solo alcune delle peculiarità che contraddistinguono questo marchio e che hanno contribuito al successo dell’azienda.

Per la stagione SS23, BARTS presenta la nuova collezione beachwear, composta da diversi modelli di costumi da bagno dalle grafiche colorate e fresche, oltre a stilosi accessori must have da spiaggia. Dai comodi berretti ai bikini femminili, ogni pezzo vi farà innamorare di nuovo dell’estate.

La collezione BARTS SS23 si ispira al fiusso dell’acqua, che ci ricorda il nostro naturale stato d’essere: mutevole, sicuro di sé e resiliente. Questa ispirazione ha portato alla creazione di nuovi stili e modelli, dando vita a una collezione estiva articolata in sei temi diversi, ognuno caratterizzato da una sua intera gamma di capi.

La serie spazia dai colori rustici e terrosi come il bordeaux, il navy e il bianco sporco, a colori più allegri e sgargianti come il lime, il magenta e il rosso, che aggiungono una nota di freschezza e vitalità. La cura per i dettagli e la vestibilità sono nel DNA di BARTS, per questo la linea di costumi da bagno da donna è fortemente incentrata sulle forme e comprende un’ampia varietà di bikini e costumi interi. BARTS unisce alla sua capacità di creare fashion statement, l’attenzione per l’ambiente, realizzando parte della sua collezione con materiali interamente riciclati.

La linea beachwear vede anche la produzione di diversi caftani, abiti e pantaloni leggeri, per un look femminile ed elegante. Oltre alla moda mare, BARTS ha creato una linea di accessori che strizza l’occhio agli anni ‘70, con berretti e cappelli realizzati in morbida spugna o all’uncinetto. Inoltre, non mancano una vasta gamma di cappelli a secchiello, borse, gioielli e accessori in rafia.

EARTH ANGEL

La bellezza, la diversità e la maestosità della natura sono state una ricca fonte di ispirazione per la linea “Earth Angel”, dove i colori principali sono il blu e il prugna combinati con i colori della terra.

SAFFRON SPIRIT

È tempo di riconnettersi con sentimenti ottimistici, stabilità ed equilibrio. Pace interiore e vibrazioni chill sono per BARTS fonte di ispirazione nel creare la linea “Safron Spirit”.

LET’S GET PHYSICAL

Volare verso l’estate con colori vivaci e saturi. Pensando all’aerobica degli anni 80 e alle top model degli anni ’90sorge un mix inebriante di stile retrò dai design nostalgici e colori vivaci e sorprendenti.

OCEAN BREEZE

I colori marittimi tradizionali, come il bianco e il blu scuro, danno equilibrio alla collezione. Le classiche strisce marinière sono rivisitate nella serie “Ocean Breeze”, con la quale BARTS rende omaggio a tutti gli amanti del mare.

BLUSHING SUNSET

Una collezione che ricorda le diverse fasi del tramonto, mescolando blu cielo, rosa e malva scuro. Una nuova gamma di stili sensuali e femminili, in colori che simboleggiano amore, felicità, fascino e bellezza.

SILVER SEAS

Una novità è l’uso di tessuti trasparenti che si rifiette nella linea “Silver Sea” ispirata alla magia del mondo sottomarino. Disegni contemporanei vengono mescolati con nuove stampe.

About Barts:

Nato ad Amsterdam nel 1992, Barts è un brand olandese creato dalla mente di Barts Koene, attualmente CEO e proprietario del marchio. Negli anni Barts si è posizionato come brand leader in Europa con oltre 3.000 punti vendita e presente nelle vetrine dei più esclusivi department stores europei. Barts è specializzato nella produzione di accessori fashion di alta qualità ideali sia per affrontare l’inverno che per godersi l’estate: beanie, sciarpe lavorate a mano, zaini e costumi. Originalità, unicità del design, ricerca di materiali innovativi e di altissima qualità sono solo alcune delle peculiarità che contraddistinguono questo marchio e che hanno contribuito al successo dell’azienda.

Barts è distribuito in Italia da Oberalp Spa – www.oberalp.com