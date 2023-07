COLUMBIA INCORAGGIA GLI ESCURSIONISTI DI TUTTO IL MONDO E LANCIA PER LA PRIMAVERA ’23 LA SCARPA DA HIKING FACET 75

Facet 75 Mid OutDry:

trazione iper-aderente per affrontare i terreni più difficili

Columbia lancia la nuova scarpa da hiking Facet 75 Mid OutDry. Modello di punta per la primavera 2023, la Facet 75 combina il meglio dell’innovativa tecnologia brevettata dal brand per le calzature da hiking con l’agilità e le prestazioni di una scarpa da atletica. Grazie inoltre alla suola Adapt Trax™, che fornisce una trazione eccezionale sia sul bagnato che sull’asciutto, Facet 75 offre agli escursionisti la libertà di affrontare qualsiasi sentiero in totale sicurezza.

Il lancio della Facet 75 coincide con una nuova campagna pubblicitaria che celebra l’agilità e la destrezza di una capra di montagna. Dall’acronimo inglese G.O.A.T. (greatest of all times), nasce appunto la nuova campagna Columbia “Be the Goat”, prendendo spunto dalle caratteristiche della capra, che si ritrovano poi anche nell’ultima scarpa da hiking di Columbia. La campagna inserisce la Facet 75 in esecuzioni personalizzate su numerose piattaforme mediatiche per ispirare le persone ad esplorare il loro personale legame con la vita all’aria aperta. Lo spot è visibile online qui.

“La maggior parte di noi non comincia un percorso con l’obiettivo di diventare il più grande escursionista di tutti i tempi”, ha dichiarato Shane Downey, Senior Director of Footwear Merchandising di Columbia. “Indipendentemente dalle proprie aspirazioni, una cosa è universale: è necessario un equipaggiamento che ci faccia sentire sicuri e capaci. La Facet 75 è costruita per offrire trazione e agilità totali all’escursionista moderno”.

Il modello Facet 75 è ricco di innovazioni firmate Columbia. Oltre ad Adapt Trax, la tecnologia OutDry™ di Columbia offre una struttura totalmente impermeabile e traspirante eliminando i problemi di umidità che possono appesantire i capi impermeabili tradizionali. Il NAVIC FIT SYSTEM™ offre un bloccaggio naturale della parte mediana del piede, facendo sentire l’escursionista più sicuro e protetto durante l’attraversamento di terreni difficili. L’intersuola della Facet 75 utilizza TECHLITE™ PLUSH, per offrire la massima ammortizzazione e un’esperienza escursionistica eccezionalmente confortevole. La nuova scarpa è disponibile nei modelli da uomo e da donna in diverse varianti di colore.

La Facet 75 è in vendita a 140 euro nella versione bassa e a 150 euro nella versione mid ed è disponibile su Columbiasportswear.it e presso rivenditori selezionati.

Il modello di punta per la primavera 2023 è solo una delle ultime proposte del brand e fa parte del costante impegno dell’azienda a fornire calzature adatte ad ogni stagione e attività. La crescente offerta di calzature del marchio spazia dagli scarponcini invernali isolanti alle pluripremiate scarpe da trail-running, fino alle calzature adatte agli escursionisti esperti.

Per ulteriori dettagli sulle calzature Columbia, visitare il sito: www.columbiasportswear.it.

Informazioni su Columbia

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accesso- ri e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it