WALKING ON AIR CON LO ZAINO HIKELITE DI OSPREY!

Pensata sia per le escursioni giornaliere più impegnative che per quelle occasionali, la serie Hikelite di Osprey colma il vuoto tra gli zaini per la vita quotidiana e quelli da outdoor, offrendo una soluzione altamente perfezionata e ricca di dettagli tecnici a un prezzo incredibile.

Leggeri e dal profilo compatto, combinando caratteristiche essenziali: costruzione di alta qualità e la ventilazione impeccabile di AirSpeed™. Il design minimalista con apertura a valigia mantiene inoltre il contenuto pulito e ordinato, per semplificarne l’utilizzo su qualunque sentiero.

Gli zaini Hikelite sono dotati anche di una tasca interna per l’idratazione con apertura per il tubo sullo schienale e Hydraclip per appendere facilmente la riserva idrica. Infine, per le condizioni climatiche più avverse, è inclusa la copertura antipioggia realizzata con rivestimento DWR senza PFAS e materiali certificati bluesign®, inserita in una tasca con cerniera posta alla base dello zaino.

Zaini unisex disponibili nelle misure 18L, 26L, 28L e 32L.

Prezzo: a partire da 100,00 euro https://www.ospreyeurope.coshop/it_it/hiking-backpacks/hikelite-series

Osprey Europe, tel: +44 (0) 1202 413920; www.ospreyeurope.it

Davide Rinaldi, GoNuts Communication; d.rinaldi@gonutscommunication.it

Informazioni su HELEN OF TROY

Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) è un’azienda di prodotti di consumo leader a livello mondiale che offre ai clienti soluzioni e prodotti creativi attraverso un portfolio di marchi molto noti e affidabili, tra cui OXO, Hydro Flask, Osprey, Vicks, Braun, Honeywell, PUR, Hot Tools e Drybar. L’azienda a volte si riferisce a questi marchi definendoli i suoi “Leadership Brand”. Tutti i marchi registrati qui citati appartengono a Helen of Troy Limited (o alle sue società sussidiarie) e/o sono usati sotto licenza dei rispettivi concessori. Per ulteriori informazioni su Helen of Troy, visita Helen of Troy.

Riguardo a OSPREY Fondata nel 1974 e con sede a Cortez, Colorado, ai piedi delle montagne di San Juan, Osprey realizza le soluzioni di trasporto più resistenti e dalle prestazioni più elevate sul mercato, compresi zaini tecnici per l’outdoor, i viaggi e le avventure di tutti i giorni. Oltre a creare zaini di altissima qualità, Osprey mira a diventare il marchio di beni resistenti più innovatore, trasparente e sostenibile al mondo. Con un approccio propriamente olistico, Osprey sta considerando tutti gli aspetti delle proprie atti- vità aziendali per assicurarsi di lasciare meno tracce possibili: dalle materie prime agli standard di riferimento chimici, dagli accordi per codici di condotta aziendali all’avanguardia ai programmi che estendono la vita utile dei prodotti. La dedizione di Osprey nel creare attrezzatura innovativa, altamente performante e sostenibile riflette l’amore del marchio per l’avventura, la sua devozione per l’outdoor e la sua ferma decisione di lasciare il mondo in condizioni migliori di quelle in cui lo ha trovato.