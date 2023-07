Ritter Sport: un cioccolato davvero buono, per l’uomo e per l’ambiente

Milano, giugno 2023 – Da decenni le tavolette di cioccolato Ritter Sport, coi loro pack dai colori sgargianti che mettono allegria e con l’inconfondibile formato quadrato, sono una presenza familiare e amata dai consumatori italiani. A fronte di una visibilità e una brand awareness molto spiccate, vale realmente la pena conoscere anche la storia, la cultura aziendale e l’approccio concreto alla sostenibilità, elementi fondanti dell’heritage della Alfred Ritter GmbH & Co. KG.

La Alfred Ritter GmbH Co. KG, fondata nel 1912 da Alfred Eugen e Clara Ritter e conosciuta in oltre 100 Paesi grazie al marchio Ritter Sport, è un’azienda a conduzione familiare, con sede nella città tedesca di Waldenbuch, vicino Stoccarda. L’azienda impiega attualmente circa 1.900 persone e ha raggiunto un fatturato di 538 milioni di euro nel 2022 (2021: 505 milioni di euro), proseguendo così lo sviluppo positivo degli anni precedenti.

Con il marchio Ritter Sport, Alfred Ritter GmbH & Co. KG è il primo grande produttore di tavolette di cioccolato ad approvvigionare esclusivamente cacao 100% certificato sostenibile per l’intera gamma già dal 2018, in linea con l’obiettivo di fare la cosa giusta per creare un cioccolato davvero buono, per l’uomo e per l’ambiente.

Alla fine del 2022, con oltre 2 anni di anticipo rispetto a quanto previsto, l’azienda ha raggiunto un nuovo importante traguardo: tracciare il 100% del cacao utilizzato per tutta la gamma, fino alle organizzazioni di produttori. Produrre un cioccolato tracciabile al 100% vuol dire sapere da dove proviene il cacao e qual è la cooperativa di riferimento. Alfred Ritter GmbH Co. KG collabora, infatti, da lungo tempo con i coltivatori di cacao e le loro organizzazioni di produttori, attuando programmi individuali di sostegno e aiuto per il miglioramento delle loro condizioni di vita. Il primo degli attuali sette programmi è stato avviato nel 1990 in Nicaragua: il progetto pilota di cooperazione internazionale e sviluppo agroforestale Cacao-Nica, volto proprio a supportare i piccoli proprietari nicaraguensi nella coltivazione sostenibile del cacao, tutelando al contempo le risorse naturali.

Di tutto il cacao approvvigionato e tracciato da Ritter Sport, almeno l’85% proviene da paesi dell’Africa occidentale e dell’America centrale e meridionale nei quali l’azienda ha avviato programmi di partnership*.

Ma questo è soltanto uno dei traguardi raggiunti dall’azienda in oltre trent’anni di percorso a sostegno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ad esempio, dopo aver raggiunto nel 2020 la completa neutralità climatica a livello aziendale, la Alfred Ritter GmbH Co. KG si è prefissata l’obiettivo di azzerare le emissioni su tutta la catena del valore. Entro il 2025, infatti, in collaborazione con i fornitori di materie prime, anche le emissioni sulle quali l’azienda per ora non ha alcuna influenza (Scope 3 non influenzabile), saranno rese completamente neutre dal punto di vista climatico.

Questo ambizioso progetto prevede di limitare l’utilizzo di combustibili fossili per raggiungere una maggiore autonomia e autosufficienza a livello energetico. Entro la fine del 2023, infatti, più della metà del fabbisogno elettrico dell’azienda sarà coperto da energia autoprodotta da fonti rinnovabili.

L’azienda è quindi impegnata attivamente nel velocizzare la propria indipendenza dai combustibili fossili e attraverso una serie di iniziative già messe in campo o di imminente implementazione, contribuire a realizzare la svolta energetica, dimostrando che una rivoluzione in questo senso è possibile.

A ulteriore riprova delle azioni virtuose messe in campo dall’azienda in tema di sostenibilità, negli ultimi giorni la Alfred Ritter GmbH & Co. KG ha anche pubblicato “Il Nostro Cacao”, il primo rapporto che descrive i principi di approvvigionamento del cacao e spiega nel dettaglio le misure e gli obiettivi relativi ai singoli programmi nei paesi d’origine. Il report non si limita però solo a fare trasparenza sulle catene di approvvigionamento del cacao e sull’operato di Ritter Sport presso i Paesi produttori – Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria, Nicaragua e Perù – ma descrive nel dettaglio anche le aree di interesse per ciascuno dei sette programmi di partnership in corso, così come i risultati finora ottenuti e gli obiettivi per il prossimo futuro.

“Il cacao report – dichiara Thomas Straub, AD Ritter Sport Italia – costituisce un traguardo molto importante per la nostra azienda, a conferma del nostro impegno trentennale sul tema della sostenibilità. La produzione di un cioccolato davvero buono non può prescindere dal rispetto dell’ambiente, delle persone e dei luoghi in cui si è presenti”.

Per creare un cioccolato davvero buono, però, oltre a un ottimo cacao, è fondamentale selezionare i migliori ingredienti e materie prime di qualità, oltre che ridurre le ricette all’essenziale. Questa è la filosofia che rende ogni singolo gusto di cioccolato Ritter Sport il migliore della sua categoria e che garantisce un puro piacere ad ogni morso.

*il restante 15% proviene da Paesi nei quali non sono ancora stati attivati programmi di partnership, ma dove la tracciabilità è comunque garantita dalla conoscenza delle organizzazioni produttrici che vi operano.

