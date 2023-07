PROTEZIONE E STILE INCONFONDIBILI PER I PRODOTTI BIKE DI SMITH

Smith Optics, brand originario della SunValley in Idaho e parte del gruppo Safilo, è leader globale nella produzione di caschi, maschere e occhiali bike e snow. Da sempre sinonimo di affidabilità, qualità e innovazione tecnologica, il brand ha fatto della ricerca costante di materiali e soluzioni innovative e performanti il proprio tratto distintivo. Con oltre 50 anni di esperienza, il brand è una realtà apprezzata in tutto il mondo per i suoi occhiali, le sue maschere e caschi high-performance con uno stile pulito, per spingere il divertimento oltre ogni limite.

La sicurezza è sempre al primo posto grazie alla combinazione delle due tecnologie Koroyd™ e Mips® (Multi-directional Impact Protection System). Koroyd™ garantisce l’assorbimento dell’impatto, convertendo l’energia cinetica mediante la compressione, grazie alla struttura innovativa con cui è stato costruito. Il sistema BPS Mips®, invece, protegge la testa dal movimento rotazionale, assorbendo e reindirizzando le energie e le forze di rotazione trasmesse al cervello, garantendo una protezione maggiore dagli impatti obliqui.

La ventilazione, è invece garantita dal sistema AirEvac, che consente di far defluire l’aria calda e umida dagli occhiali attraverso il sistema di ventilazione del casco e di farla poi fuoriuscire dal retro.

Anche nei prodotti ottici, come maschere e occhiali, gli standard sono elevatissimi. Questo si evince anche dall’utilizzo della tecnologia innovativa di Smith, Chromapop™. Con un’unica lente Chromapop™ si ottiene una maggiore definizione e nitidezza in una più ampia gamma di condizioni di luce rispetto alle lenti tradizionali. Questo perchè Chromapop™ migliora i contrasti, ma soprattutto la definizione e il riconoscimento dei colori naturali in qualsiasi condizione.

L’obiettivo di Smith è assicurare esperienze sempre emozionanti con una collezione completa che sprigiona uno stile moderno e un carattere vivace.

SMITH ENGAGE 2 MIPS

Grandi curve veloci, percorsi tra le rocce non importa quale sia la pista: il casco da mountain bike Smith Engage consente di affrontarla in sicurezza.

Il Brain Protection System MIPS® contribuisce a ridurre le forze oblique in caso d’impatto, mentre il sistema di regolazione VaporFit™ e il rinforzo sulla parte posteriore regalano una sensazione di sicurezza e protezione. Nelle giornate calde o sulle salite esposte al sole, i 20 fori di ventilazione fissi e il sistema di ventilazione AirEvac™ offronto una piacevole sensazione di freschezza e comfort costante. Le scanalature sulla parte anteriore consentono di mettere via gli occhiali agevolmente, mentre la visiera a due posizioni ruota verso l’alto in modo da poter riporre la maschera mentre si è in movimento.

Prezzo: 120,00 €

FLYWHEEL

I Flywheel danno il via a una nuova era di occhiali per gli appassionati della vita all’aria aperta proponendo uno stile all’avanguardia. Grazie alla tecnologia di lenti ChromaPop™, che ottimizza i colori, e al nasello in megol regolabile in due posizioni per il massimo comfort, questo modello non convenzionale, moderno e rétro allo stesso tempo, ti garantirà una protezione alla moda per qualsiasi attività.

Prezzo: 149,00 €

LEADOUT

Il panorama è metà del divertimento che si prova quando si è in corsa. Dal trail riding alle corse all’alba, gli occhiali Smith Leadout PivLock™ consentono di cambiare le lenti in modo semplice e veloce, per adattarsi alle diverse condizioni di luce mentre si è in movimento. Progettati per essere meno avvolgenti rispetto alla maggior parte degli occhiali da sole ad alte prestazioni, permettono all’aria di circolare per ridurre l’appannamento. La montatura leggera è resistente agli urti e si integra con i caschi Smith. E per aiutarti a trascorrere più tempo all’aperto, abbiamo incluso un set di lenti ambrate ChromaPop™ a bassa luminosità, ideali per le giornate di luce piatta e le ronde all’alba.

Prezzo: 189,00 €

A proposito di Smith:

Smith è stata fondata a Sun Valley in Idaho, USA, nel 1965 con la creazione della prima maschera caratterizzata

da lenti termiche sigillate e da gomma piuma traspirante. Con 50 anni di innovazione e di esperienza nel design, oggi Smith è apprezzata in tutto il mondo come marchio pioneristico leader nel settore, conosciuto per i suoi occhiali e caschi high-performance che vantano tecnologie all’avanguardia, massime prestazioni ed uno stile pulito, per spingere il divertimento oltre ogni limite. Smith si pone l’obiettivo di garantire esperienze emozionanti sulla neve, in sella a una bici, oppure durante attività outdoor come la pesca, il surf o le avventure estreme, con una collezione completa che sprigiona uno stile moderno e un carattere vivace. Per Smith l’esperienza è tutto.

Smith Optics è distribuito in Italia da Oberalp SpA, con sede a Bolzano. www.oberalp.com