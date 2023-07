LA SOLUZIONE PERFETTA PER LA TUA VACANZA IN MOUNTAIN BIKE IN ALTO ADIGE

Chi è alla ricerca di una vacanza in mountain bike che coniughi natura, sport e divertimento, trova nel

Bike Park Plan de Corones la soluzione perfetta per le sue esigenze.

Nato nel 2010 grazie all’impegno di un gruppo di appassionati di mountain bike che, con il supporto degli impianti a fune, si sono messi al lavoro, il Bike Park Plan de Corones è oggi riconosciuto come uno dei più completi e sfidanti dell’arco alpino. Situato in Alto Adige e immerso nelle Dolomiti, tra la Val Pusteria e la Val Badia, è in una delle zone più belle e suggestive della regione. Il Bike Park fa parte del comprensorio di Plan de Corones, tra le località più gettonate dagli amanti degli sport invernali e che in estate si trasforma in un paradiso per i biker alla ricerca di adrenalina e divertimento, grazie alla vasta gamma di percorsi e trail di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze e le aspettative di ogni appassionato del settore.

L’offerta del bike park comprende oggi nove trail differenti (18 con le varianti), per un totale di oltre 35 km di piste. Tre sono i versanti di Plan del Corones dedicati ai percorsi mountain bike: a nord verso Riscone e Brunico; ad est su Valdaora; a ovest, il più scenografico, sul Passo Furcia, a monte del caratteristico borgo di San Vigilio di Marebbe da cui si raggiunge facilmente l’area di Piz de Plaies.

L’unicità del Bike Park Plan de Corones sta nell’attenta pianificazione e costruzione dei sentieri, progettati con l’obiettivo di trarre il meglio dal territorio. Ogni trail ha la sua anima precisa, immaginando il pendio come una tela su cui sono stati utilizzati i pennelli e i colori più indicati. Dal flow al freeride, dal bosco costellato di radici agli spazi aperti più ampi dove dominano curve paraboliche e salti, ogni tracciato ha un carattere forte e unico. Il trail più famoso è l’Herrnsteig, il primo del comprensorio, nato nel 2010: parte dalla cima di Plan del Corones e arriva fino a Riscone dopo 8 km e 1.350 m di dislivello negativo, con un andamento vario e tortuoso. L’Herrnsteig rappresenta oggi uno dei più popolari e apprezzati trail di tutte le Alpi, grazie anche alla sua continua evoluzione guidata dalle sapienti mani del team di Trail Builder locali. Un altro percorso popolare è il Furcia Trail, una traccia di 5 km che parte da Plan de Corones e scende sul versante Sud verso il Passo Furcia, caratterizzato da salti, curve – ben 124 – e passerelle.

Il versante Est è invece caratterizzato dalla successione dei Dragon e Gassl Trail. Il primo, lungo 2 km, parte dalla caratteristica bocca di drago situata nei pressi della cima e arriva fino alla linea del bosco, con strutture artificiali che rendono l’esperienza più attrattiva sia per i principianti sia per i biker più esperti. Il secondo, una picchiata di oltre 6 km e 900 m di dislivello, si sviluppa dalla stazione intermedia fino a valle, lungo i boschi che d’inverno costeggiano le piste da sci. È sicuramente più impegnativo ma garantisce a chiunque tanto divertimento in tutta sicurezza. Attualmente si sta anche lavorando alla realizzazione di una variante del Gassl completamente nuova che presto sarà pronta e renderà questo versante ancora più interessante. Nel paese di San Vigilio si può invece prendere la funivia fino al punto di partenza del Piz de Plaies Trail, un sentiero di 4 km che parte dalla stazione a monte della cabinovia e arriva a fondovalle, con ostacoli naturali e artificiali tra curve paraboliche e salti.

Dragon Trail

Versante di Valdaora

In cima al monte Piz de Plaies è collocato anche lo Skills Park Cir, dove i principianti possono affinare l’equilibrio in bici e la tecnica di guida su salti, curve paraboliche e passaggi su tronchi d’albero. I biker più capaci ed esperti possono invece sfruttare le strutture per riscaldarsi e migliorare le loro skills. L’estate 2023 vedrà inoltre la nascita di una seconda Skills Area collocata in cima alla montagna di Plan de Corones. Una mossa strategica che va incontro soprattutto alle necessità di chi si è avvicinato da poco al mountain biking, perseguendo l’obiettivo del divertimento in sicurezza.

Il Bike Park dispone di cinque impianti di risalita aperti in estate (da fine maggio a inizio novembre), che portano ai punti di partenza dei trail. Gli impianti di risalita si trovano a Riscone, Perca, Valdaora, San Vigilio di Marebbe e sul Passo Furcia. Nulla è lasciato al caso all’interno della Bike Area. Il Bike Park Plan de Corones offre anche servizi di bike shuttle, noleggio bike ed e-bike, scuola di mountain bike, ristoranti e bike hotel. Inoltre, ogni anno ospita eventi come il Kronplatz King Marathon, una competizione di mountain bike che si svolge lungo i sentieri del comprensorio.

Negli ultimi 10 anni, l’offerta Gravity si è costantemente sviluppata, puntando sempre di più sulla qualità della rete sentieristica e sui servizi dedicati agli amanti delle ruote artigliate, nell’ottica di un turismo esperienziale di alto livello. Al contempo si è ampliata e ulteriormente strutturata verso un’utenza di livello medio e alto, che desidera passare una o più giornate su trail diversi tra loro: da quelli veloci e flow a quelli più tecnici, lenti e sfidanti. Obiettivo del comprensorio è quello di espandere il proprio bacino d’utenza verso una clientela meno esperta e famigliare. Lo Skills Park Cir, il Dragon Trail e la Skills Area sulla cima sono i primi passi in avanti in questa direzione e ne seguiranno altri, insieme alla crescita dell’intera infrastruttura dei servizi, quali guide, noleggi e bike hotel.

Furcia Trail

Da Plan de Corones, versante San Vigilio, con vista sulle Dolomiti

Come raggiungere il Bike Park Plan de Corones

Il Bike Park Plan de Corones è facilmente raggiungibile in auto, treno o bus.

Per chi arriva in auto, l’uscita autostradale è quella di Bressanone-Val Pusteria. Da lì si imbocca la statale che prosegue fino a Brunico. Per chi arriva in treno o in bus, le stazioni più vicine sono quelle di Brunico, Perca, San Lorenzo e Valdaora. Da queste partono i bus che portano alle località del Bike Park: Riscone, Valdaora, San Vigilio e Passo Furcia.

La stazione ferroviaria di Perca ha invece l’impianto di risalita integrato; ciò consente a chi arriva – in treno o in bici – di potere caricare direttamente la bici e salire fino in cima alla montagna con l’impianto.

Prenota la tua vacanza al Bike Park Plan de Corones

Tutte le informazioni utili per programmare la propria vacanza in mountain bike nel Bike Park Plan de Corones sono accessibili sul sito ufficiale

Qui è possibile inoltre trovare gli orari d’apertura e le tariffe degli impianti di risalita, le offerte speciali dei bike hotel, i corsi di mountain bike e gli eventi in programma.